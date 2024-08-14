Трассу М-2 «Крым» временно перекроют в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
На трассе М-2 «Крым» временно перекроют движение. Завтра на этом участке автодороги с 9:00 до 14:00 будут проводить работы по демонтажу проводов.
Движение будут планово перекрывать два раза: в 10:00 и 11:00. Оба раза движение транспорта ограничат примерно на 20 минут.
Администрация муниципалитета просит водителей выстраивать свои маршруту с учётом проведения ремонтных работ и, по возможности, выбирать альтернативные пути следования.