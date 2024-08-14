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Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

На федеральной автомагистрали в Яковлевском горокруге завтра ограничат движение

Трассу М-2 «Крым» временно перекроют в Белгородской области

14 августа 2024, 18:07
Фото: Антон Засимов / 1MI

На федеральной автомагистрали в Яковлевском горокруге завтра ограничат движение

Завтра, 15 августа, на автомагистрали М-2 «Крым» временно перекроют движение транспорта. Об этом сообщили власти Яковлевского городского округа. Причина — проведение демонтажных работ.

На трассе М-2 «Крым» временно перекроют движение. Завтра на этом участке автодороги с 9:00 до 14:00 будут проводить работы по демонтажу проводов.

Движение будут планово перекрывать два раза: в 10:00 и 11:00. Оба раза движение транспорта ограничат примерно на 20 минут.

Администрация муниципалитета просит водителей выстраивать свои маршруту с учётом проведения ремонтных работ и, по возможности, выбирать альтернативные пути следования.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Движение#Трасса#Транспорт#Ограничения#М-2 «крым»#Демонтаж#Яковлевский округ
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