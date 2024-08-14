Теперь диабет можно распознать по голосу человека

В исследовании участвовали добровольцы, большая часть из которых были пациентами с диабетом. Искусственный интеллект две недели анализировал фразу «Привет, как дела? Какой у меня сейчас уровень глюкозы?», которую произносили участники эксперимента каждый день. Анализ голоса проводился по 14 параметрам, приводит результаты в своём Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова выдержки из исследования ученых компании Klick Health. Всего нейросеть обрабатывала 18 465 записей.