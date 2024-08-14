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Published Сегодня, 07:50

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Диабет научились распознавать по голосу

Теперь диабет можно распознать по голосу человека

14 августа 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Диабет научились распознавать по голосу
Как было выявлено в ходе исследований канадскими учеными, искусственный интеллект сможет за десять секунд распознать сахарный диабет второго типа без анализа крови.

Так, было подмечено, что нейросеть выявляет диабет путем прослушивания голоса человека.

В исследовании участвовали добровольцы, большая часть из которых были пациентами с диабетом. Искусственный интеллект две недели анализировал фразу «Привет, как дела? Какой у меня сейчас уровень глюкозы?», которую произносили участники эксперимента каждый день. Анализ голоса проводился по 14 параметрам, приводит результаты в своём Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова выдержки из исследования ученых компании Klick Health. Всего нейросеть обрабатывала 18 465 записей.

По итогам эксперимента выяснилось, что у диабетиков и здоровых людей отличались дрожание, высота и громкость голоса. Интересно, что у пациентов с диабетом голос чаще всего был охрипшим или даже пропадал. У женщин с повышенным сахаром менялась высота голоса, а у мужчин-диабетиков голос сильнее дрожал.

Павлова отмечает, что голос у людей с диабетом меняется вследствие повышения концентрации уровня глюкозы в крови — повреждаются мышечные волокна, включая голосовые связки.

Благодаря исследованию теперь можно будет распознавать заболевание на ранних стадиях. Именно диабет 2-го типа чаще всего не дает о себе знать никакими симптомами, и люди годами так живут, не зная, что являются диабетиками.

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