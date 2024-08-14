Почему нельзя жарить баклажаны?

Какой же способ приготовления баклажанов является правильным, не лишающим их полезных свойств? Как мы уже выше отметили, баклажаны точно не стоит жарить. При такой термической обработке эти паслёновые теряют пользу — образуются продукты распада жирных кислот, которые дают прибавку в весе и отрицательно влияют на здоровье человека.