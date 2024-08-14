Почему нельзя жарить баклажаны?

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Эти ягоды содержат целый ряд необходимых для человека микроэлементов: витамины группы В, каротин, калий, кальций, марганец, железо, фосфор, магний, а также фолиевую кислоту и клетчатку.
Баклажаны имеют массу положительных свойств при регулярном использовании — участвуют в противовирусных, противоопухолевых, антиоксидантных и других важных для здоровья человека процессах. А при правильном их приготовлении они абсолютно не калорийны.
Какой же способ приготовления баклажанов является правильным, не лишающим их полезных свойств? Как мы уже выше отметили, баклажаны точно не стоит жарить. При такой термической обработке эти паслёновые теряют пользу — образуются продукты распада жирных кислот, которые дают прибавку в весе и отрицательно влияют на здоровье человека.
По мнению специалистов Роспотребнадзора, баклажаны стоит запекать на гриле или в духовке, варить или тушить, ведь таким образом они сохраняют в себе все полезные свойства.
Не рекомендуется употребление баклажанов в пищу людям с холециститом, колитом, камнями в почках, низким уровнем железа, обострённым артритом, а также при аллергии на паслёновые. Об этом рассказала Ирина Бородина — врач-диетолог екатеринбургского Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.