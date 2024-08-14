«Не плошай!» Пенсионер в Старом Осколе встречает водителей мотивационными табличками

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Вадим Голобоков рассказал, что решил начать гулять из-за инфарктов, которых за всё время у него случилось пять.
«Последний случился в сентябре 2023 года. Поставили мне три стенда, три часа меня спасали, но вытащили, молодцы. При этом наказы такие, что многое делать нельзя, волноваться — тоже. Я лежал, в потолок смотрел, такая хандра была. Внукам помогать надо, но возраст уже немаленький, поэтому решил ходить», — рассказывает Голобоков.
После последнего инфаркта кардиолог сказал оскольчанину, что у того может неожиданно закружиться голова, из-за чего он упадёт и больше не встанет.
«Я это не опровергаю и прекрасно понимаю, что такое может случиться. Но меня утешает то, что на миру и смерть красна. Я не тоскую от того, что это может случиться, и не жду. Даже если что-то такое произойдёт, у меня есть телефон: я нажму последнюю кнопку и успею сообщить жене, что мне плохо», — отмечает Голобоков.
Часть маршрута старооскольца проходит по обочине дороги, поэтому в первое время полицейский попросил мужчину гулять по тротуару. Однако Голобоков объяснил свою ситуацию и с тех пор его оздоровительному хобби никто не мешает.
Мужчина вспоминает, что в самом начале ходил немного — до ближайшей от дома горки. Позже он постепенно увеличивал дистанцию и установил для прогулок особенный режим, а потом решил придумать для себя дополнительный стимул и выбор пал на мотивационные таблички.
«Хожу каждый день с 2017 года. Исключением стали те дни, когда я из-за инфаркта в больнице находился. Иногда, конечно, атакуют „таракашки“, всё-таки возраст уже немаленький. Дохожу до заправки в ещё „разобранном“ состоянии, а после появления первых встречных машин настроение улучшается: кто-то мне сигналит, кто-то рукой может махнуть», — дополнил мужчина.
Всего староосколец изготовил около десяти различных мотивационных плакатов, на каждой стороне которых написан свой текст, взятый из жизни. Например, на одной табличке написана чуть переделанная цитата из популярного фильма, подходящая под его семью: «Надо, Маша, надо». Есть и популярная пословица «встань с той ноги», которой пенсионер даже посвятил стихотворение. Изготовить побольше плакатов мужчина решил для разнообразия, чтобы один и тот же текст не приедался прохожим.
Такие прогулки не только укрепляют здоровье мужчины, но и способствуют новым знакомствам: многие жители здоровались с соседом семьями, а потом рассказали о нём местным газетам. Такая слава только стимулировала старооскольца не сдаваться и продолжать свои прогулки и дальше, подавая хороший пример окружающим.
Мужчина вместе с женой не думает о плохом: в 2025 году их ждёт 85-летний юбилей белгородца и 60-летняя годовщина свадьбы.