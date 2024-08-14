«Не плошай!» Пенсионер в Старом Осколе встречает водителей мотивационными табличками

Всего староосколец изготовил около десяти различных мотивационных плакатов, на каждой стороне которых написан свой текст, взятый из жизни. Например, на одной табличке написана чуть переделанная цитата из популярного фильма, подходящая под его семью: «Надо, Маша, надо». Есть и популярная пословица «встань с той ноги», которой пенсионер даже посвятил стихотворение. Изготовить побольше плакатов мужчина решил для разнообразия, чтобы один и тот же текст не приедался прохожим.