«Красноюрожский» район: федеральным журналистам тяжело даются белгородские названия

На «России 1» ошиблись в названии Краснояружского района Белгородской области

После начала СВО Белгородская область часто попадает в сводки новостей федеральных каналов. И как только не коверкали журналисты названия городов и сёл региона. Белгород превращался в «Белград», а Шебекино… Очередную ошибку допустил ведущий программы «60 минут», заметил «Блэтгород».