«Красноюрожский» район: федеральным журналистам тяжело даются белгородские названия

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов неправильно произнёс название Краснояружского района, назвав его «Красноюрожским».
Это не первый случай, когда в программе «60 минут» искажают названия белгородских городов и районов. Ранее в этой же программе Евгений Попов назвал село Яблоново в Корочанском районе «Еблоново».
А в прошлом году гость передачи назвал город в Шебекинском округе «Шемякино», хотя правильно он называется Шебекино. Когда ему указали на ошибку, он всё равно услышал «Шмекино».
Искажали и имя губернатора. Так известный российский журналист Владимир Соловьёв назвал Вячеслава Гладкова Александром.