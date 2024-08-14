bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Ведущий программы «60 минут» неправильно назвал Краснояружский район.

«Красноюрожский» район: федеральным журналистам тяжело даются белгородские названия

14 августа 2024, 13:48
Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Блэтгород»
Ведущий программы «60 минут» неправильно назвал Краснояружский район.

На «России 1» ошиблись в названии Краснояружского района Белгородской области

После начала СВО Белгородская область часто попадает в сводки новостей федеральных каналов. И как только не коверкали журналисты названия городов и сёл региона. Белгород превращался в «Белград», а Шебекино… Очередную ошибку допустил ведущий программы «60 минут», заметил «Блэтгород».

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов неправильно произнёс название Краснояружского района, назвав его «Красноюрожским».

Это не первый случай, когда в программе «60 минут» искажают названия белгородских городов и районов. Ранее в этой же программе Евгений Попов назвал село Яблоново в Корочанском районе «Еблоново».

А в прошлом году гость передачи назвал город в Шебекинском округе «Шемякино», хотя правильно он называется Шебекино. Когда ему указали на ошибку, он всё равно услышал «Шмекино».

Искажали и имя губернатора. Так известный российский журналист Владимир Соловьёв назвал Вячеслава Гладкова Александром.

Ошибка на федеральном ТВ в названии района
Видео: Telegram-канал «Блэтгород»
Под Сочи висит табличка с ошибкой в названии белгородского города
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский журналист, «опознанный» на скандальном видео, рассказал свою историюБелгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокругеНа федеральном канале снова ошиблись: Шебекино превратилось в Шемякино
#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Белгородская область#Шебекино#Корочанский район#Нарочно не придумаешь#Краснояружский район#Белгород#Тв#Евгений Попов#60 минут
Подпишитесь
Власти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцев
Сегодня, 14:19
Белгородцы стали чаще умирать, но реже разводиться
Сегодня, 13:05
Внезапная статистика: несмотря на атаки, в Белгородскую область продолжают переезжать
Сегодня, 14:06
Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
Сегодня, 13:23
Восемь тысяч курян из приграничных районов сейчас живут ПВР
Сегодня, 16:29
Эвакуация и отключение сотовой связи: с чем могут столкнуться белгородцы в ходе КТО?
Сегодня, 15:01