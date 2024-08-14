Как определить содержание «химии» в овощах и фруктах на глаз? Пять советов

Сначала обращаем внимание на размер. Слишком большие плоды должны вызвать подозрения. Например, помидоры, которые выросли без использования химии, не могут быть очень крупными, иметь яркий цвет, идеальную форму и очень длинный хвостик. А если при разрезе вы заметили белые жилки, значит, в них есть нитраты.