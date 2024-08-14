Как определить содержание «химии» в овощах и фруктах на глаз? Пять советов

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
О том, как правильно выбирать овощи и фрукты, рассказывает доцент кафедры биотехнологии Московского государственного университета пищевых производств Георгий Суслянок.
Сначала обращаем внимание на размер. Слишком большие плоды должны вызвать подозрения. Например, помидоры, которые выросли без использования химии, не могут быть очень крупными, иметь яркий цвет, идеальную форму и очень длинный хвостик. А если при разрезе вы заметили белые жилки, значит, в них есть нитраты.
Также можно понюхать плод. У свежего натурального плода, особенно у фруктов, приятный запах. Если же они пахнут химическими веществами или не имеют запаха вообще, лучше отказаться от такой покупки.
Не бойтесь мелких дефектов на плодах — это как раз свидетельствует об их натуральности. Например, яблоки, лучше выбирать с тёмными пятнами. А в случае клубники, наоборот, следует выбирать чистую, поскольку черные точки указывают на содержание нитратов. Если вы разрежете арбуз и увидите жёлтые волокна, значит, ягода напитана нитратами.
Эксперт советует не приобретать овощи и фрукты вне сезона, например клубнику или виноград зимой. Исследования показывают, что самым безопасным продуктом в отношении пестицидов остаётся лук. Больше всего химикатов часто содержат сельдерей, шпинат, перец, виноград.
Также уже дома, когда овощи нарезаны, стоит посмотреть на наличие семян. К примеру, у огурцов обязательно должны быть семена, и если их почти нет, значит, они были выращены с применением химических веществ.