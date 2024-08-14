Хотите начать бегать? Как не уничтожить свои колени

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Говорят, что бег вреден для коленных суставов, так ли это?
Сам бег создаёт правильное напряжение, которое даже помогает улучшить состояние хрящей коленных суставов. Соответственно он полезен. Противопоказаниями являются боль коленей, травмы и хронический заболевания в состоянии обострения, лишний вес — ожирение 2 и 3 степени. Если всего этого нет, то смело можно начинать бегать. Однако неправильный подход и определённые сопутствующие факторы могут привести к травматизму, рассказала врач по спортивной медицине центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Лавриненко.
Во-первых, выберите подходящую обувь для бега, если есть плоскостопие или деформация стопы, то используйте индивидуальные ортопедические стельки.
Во-вторых, на первых порах у вас должен быть тренер, который объяснит вам правильную технику бега: обязательно надо начинать с разминки (упражнения для разогрева мышц, суставов и связок, такие как приседания, выпады, круговые движения тазом и коленями), во время бега нужно держать спину прямо, плечи расслабленными, голову — приподнятой, делать короткие и частые шаги, приземляясь на носок и среднюю часть стопы, а не на пятку. После основной части сделайте заминку, для не резкого, а постепенного снижения частоты сердечных сокращений и выполните упражнения для растяжки мышц ног.
В-третьих, бегать нужно по ровной, но мягкой поверхности — это трава, земля, избегая твердых поверхностей (асфальт, бетон и другие).
Кроме того, нужно давать постепенную нагрузку по интенсивности и длительности, учитывая индивидуальные способности. Ведь самая большая ошибка у большинства людей — это неправильно подобранный темп и длительность бега, а также не учитывается возраст и физическая форма. Если вы не в форме, в любом возрасте начните с ходьбы, а затем перейдите на бег трусцой, периодически сменяя его на пешие прогулки, а уже когда ваши мышцы адаптировались, сердечно-сосудистая система приспособилась к данной физической нагрузке, то можно переходить на более длительный равномерный бег трусцой. Будьте терпеливы и внимательны к своему организму! Ведь системный подход к тренировкам, правильная техника, подбор обуви проблем с коленями не вызовут. А, наоборот, укрепят ваши мышцы бёдер и голени, сердечно-сосудистую систему, станут профилактикой артрита.