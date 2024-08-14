Хотите начать бегать? Как не уничтожить свои колени

Кроме того, нужно давать постепенную нагрузку по интенсивности и длительности, учитывая индивидуальные способности. Ведь самая большая ошибка у большинства людей — это неправильно подобранный темп и длительность бега, а также не учитывается возраст и физическая форма. Если вы не в форме, в любом возрасте начните с ходьбы, а затем перейдите на бег трусцой, периодически сменяя его на пешие прогулки, а уже когда ваши мышцы адаптировались, сердечно-сосудистая система приспособилась к данной физической нагрузке, то можно переходить на более длительный равномерный бег трусцой. Будьте терпеливы и внимательны к своему организму! Ведь системный подход к тренировкам, правильная техника, подбор обуви проблем с коленями не вызовут. А, наоборот, укрепят ваши мышцы бёдер и голени, сердечно-сосудистую систему, станут профилактикой артрита.