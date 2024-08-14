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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Врач рассказала, вреден ли бег для коленных суставов

Хотите начать бегать? Как не уничтожить свои колени

14 августа 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney

Врач рассказала, вреден ли бег для коленных суставов

Начинать заниматься бегом нужно с умом — провести правильную подготовку и постепенно повышать нагрузки. Как не навредить своему здоровью, пытаясь ему помочь, Бел.Ру рассказала врач по спортивной медицине Татьяна Лавриненко.

Говорят, что бег вреден для коленных суставов, так ли это?

Сам бег создаёт правильное напряжение, которое даже помогает улучшить состояние хрящей коленных суставов. Соответственно он полезен. Противопоказаниями являются боль коленей, травмы и хронический заболевания в состоянии обострения, лишний вес — ожирение 2 и 3 степени. Если всего этого нет, то смело можно начинать бегать. Однако неправильный подход и определённые сопутствующие факторы могут привести к травматизму, рассказала врач по спортивной медицине центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Лавриненко.

Во-первых, выберите подходящую обувь для бега, если есть плоскостопие или деформация стопы, то используйте индивидуальные ортопедические стельки.

Во-вторых, на первых порах у вас должен быть тренер, который объяснит вам правильную технику бега: обязательно надо начинать с разминки (упражнения для разогрева мышц, суставов и связок, такие как приседания, выпады, круговые движения тазом и коленями), во время бега нужно держать спину прямо, плечи расслабленными, голову — приподнятой, делать короткие и частые шаги, приземляясь на носок и среднюю часть стопы, а не на пятку. После основной части сделайте заминку, для не резкого, а постепенного снижения частоты сердечных сокращений и выполните упражнения для растяжки мышц ног.

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В-третьих, бегать нужно по ровной, но мягкой поверхности — это трава, земля, избегая твердых поверхностей (асфальт, бетон и другие).

Кроме того, нужно давать постепенную нагрузку по интенсивности и длительности, учитывая индивидуальные способности. Ведь самая большая ошибка у большинства людей — это неправильно подобранный темп и длительность бега, а также не учитывается возраст и физическая форма. Если вы не в форме, в любом возрасте начните с ходьбы, а затем перейдите на бег трусцой, периодически сменяя его на пешие прогулки, а уже когда ваши мышцы адаптировались, сердечно-сосудистая система приспособилась к данной физической нагрузке, то можно переходить на более длительный равномерный бег трусцой. Будьте терпеливы и внимательны к своему организму! Ведь системный подход к тренировкам, правильная техника, подбор обуви проблем с коленями не вызовут. А, наоборот, укрепят ваши мышцы бёдер и голени, сердечно-сосудистую систему, станут профилактикой артрита.

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