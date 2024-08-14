Джеймс Кэмерон работает над новой частью «Терминатора»

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Как сообщает newkhakasiya.online, Кэмерон обсудил аниме «Терминатор Зеро», которое вышло в этом году. Он выразил мнение, что проект выглядит весьма достойно. Режиссер также отметил, что ему нравится следить за интерпретациями своих работ, даже если он не участвует в их создании. В качестве примера он привел сериал «Терминатор: Битва за будущее».
Кроме того, Кэмерон поделился информацией о своих текущих проектах. По его словам, он работает над новым проектом по вселенной «Терминатора», однако не сообщил, будет ли это сериал, полнометражный фильм или анимация. Подробности о предстоящем проекте пока остаются в тайне.
Напомним: первый фильм «Терминатор» вышел в 1984 году, но наибольшую популярность приобрел «Терминатор-2: Судный день», который зрителям представили в 1991 году. На данный момент франшиза включает шесть полнометражных фильмов, два сезона сериалов, несколько веб-сериалов, комиксы и множество видеоигр. Образ Т-800, сыгранного Арнольдом Шварценеггером, стал частью популярной культуры, о чем свидетельствуют многочисленные отсылки в разных произведениях.