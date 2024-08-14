bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Джеймс Кэмерон работает над новой частью «Терминатора»

Джеймс Кэмерон работает над новой частью «Терминатора»

14 августа 2024, 08:23
Фото: Кадр из фильма «Терминатор: Битва за будущее»
Канадский режиссер Джеймс Кэмерон в ходе общения с журналистами поделился подробностями о работе над новой частью «Терминатора».

Как сообщает newkhakasiya.online, Кэмерон обсудил аниме «Терминатор Зеро», которое вышло в этом году. Он выразил мнение, что проект выглядит весьма достойно. Режиссер также отметил, что ему нравится следить за интерпретациями своих работ, даже если он не участвует в их создании. В качестве примера он привел сериал «Терминатор: Битва за будущее».

Кроме того, Кэмерон поделился информацией о своих текущих проектах. По его словам, он работает над новым проектом по вселенной «Терминатора», однако не сообщил, будет ли это сериал, полнометражный фильм или анимация. Подробности о предстоящем проекте пока остаются в тайне.

Напомним: первый фильм «Терминатор» вышел в 1984 году, но наибольшую популярность приобрел «Терминатор-2: Судный день», который зрителям представили в 1991 году. На данный момент франшиза включает шесть полнометражных фильмов, два сезона сериалов, несколько веб-сериалов, комиксы и множество видеоигр. Образ Т-800, сыгранного Арнольдом Шварценеггером, стал частью популярной культуры, о чем свидетельствуют многочисленные отсылки в разных произведениях.

#Общество
Подпишитесь
На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?
Сегодня, 05:23
Режим ЧС объявили на всей территории Белгородской области
Сегодня, 04:25
FPV-дрон атаковал грузовик на территории с/х предприятия в Шебекино — ранен водитель
Сегодня, 05:50
Белгородец отправился спасать родных в Курскую область, но по дороге пропал
Сегодня, 06:45
Кроме Белгорода и Курска: массированная атака на регионы РФ — сбито 117 дронов
Сегодня, 06:04
Больше 2 тысяч новых договоров на поставку газа заключено в Белгородской области
Сегодня, 07:51