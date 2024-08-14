Джеймс Кэмерон работает над новой частью «Терминатора»

Как сообщает newkhakasiya.online, Кэмерон обсудил аниме «Терминатор Зеро», которое вышло в этом году. Он выразил мнение, что проект выглядит весьма достойно. Режиссер также отметил, что ему нравится следить за интерпретациями своих работ, даже если он не участвует в их создании. В качестве примера он привел сериал «Терминатор: Битва за будущее».