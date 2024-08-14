Два человека погибли, 8-летний ребёнок пострадал в нескольких ДТП под Белгородом

В тот же день в Корочанском районе 35-летняя женщина на Volkswagen Passat не выдержала безопасную дистанцию до впереди ехавшего Mercedes-Benz Vito, за рулём которого был 63-летний водитель. Из-за этого Mercedes по инерции столкнулся с КамАЗом, управляемым 43-летним водителем. В результате ДТП автомобилистка на Volkswagen, её 37-летняя пассажирка и водитель Mercedes-Benz Vito получили травмы.