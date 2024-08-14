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ДТП

Два человека погибли, 8-летний ребёнок пострадал в нескольких ДТП под Белгородом

14 августа 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
ДТП

Мужчина и молодая девушка погибли в ДТП в Белгородской области

За один день в разных районах Белгородской области произошли четыре серьёзные аварии с пострадавшими. Одна — с человеческими жертвами. Ещё пять человек пострадали, среди них восьмилетний ребёнок. Как сообщает УМВД, во всех случаях виновниками стали водители легковых автомобилей.
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ДТП

Смертельное ДТП случилось вечером 13 августа в Грайворонском городском округе. На 61-м километре автодороги Белгород — Грайворон — Козинка водитель Renault Megane не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся. От полученных травм 20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

В тот же день в Корочанском районе 35-летняя женщина на Volkswagen Passat не выдержала безопасную дистанцию до впереди ехавшего Mercedes-Benz Vito, за рулём которого был 63-летний водитель. Из-за этого Mercedes по инерции столкнулся с КамАЗом, управляемым 43-летним водителем. В результате ДТП автомобилистка на Volkswagen, её 37-летняя пассажирка и водитель Mercedes-Benz Vito получили травмы.

В Алексеевском городском округе в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребёнок. Авария произошла на автодороге Валуйки — Алексеевка — Красное. 52-летняя женщина на Renault Sandero перед поворотом налево не убедилась в безопасности манёвра и не предоставила преимущество автомобилю Lada Vesta, который ехал в том же направлении.

Произошло столкновение. 37-летняя водительница Lada Vesta не пострадала, но медицинская помощь понадобилась её 8-летнему пассажиру. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Примерно в то же время на улице Костюкова в Белгороде 37-летняя женщина за рулём Nissan Qashqai сбила пешехода. 39-летняя женщину переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, её госпитализировали.

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