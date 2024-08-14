Буцаев: В России принимают вторсырье более 80 экологических центров

Напомним, что РЭО был создан более пяти лет назад по указу президента РФ для создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках национального проекта «Экология» необходимо уменьшить объем захоронения отходов и снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году планируется достичь 100-процентной сортировки ТКО и сократить на 50% объем отходов, направляемых на полигоны.