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Буцаев: В России принимают вторсырье более 80 экологических центров

Буцаев: В России принимают вторсырье более 80 экологических центров

14 августа 2024, 10:05
Фото: reo.ru
В России активно создаются экологические центры, специализирующиеся на сборе и переработке вторсырья и направленные на экологическое просвещение населения. С момента начала реформы обращения с отходами в 40 регионах страны было открыто более 80 таких центров.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подчеркнул, что эти центры представляют собой как небольшие пункты приема, организованные активистами, так и крупные объекты, включая тематические музеи. Он отметил, что граждане проявляют все больший интерес к экологическим вопросам и развитию экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) в России, пишет newstracker.ru.

Буцаев пояснил, что экоцентры принимают отходы, которые нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Это помогает уменьшить объемы мусора на полигонах и способствует формированию культуры ответственного потребления. Каждый экоцентр играет ключевую роль в развитии ЭЗЦ, добавил Денис Буцаев.

Важная часть работы экоцентров — это просветительская деятельность. Организаторы проводят лекции по переработке сырья, мастер-классы и экскурсии по объектам инфраструктуры. Некоторые экоцентры превратились в настоящие музеи экологии с интерактивными экспозициями и выставками, посвященными проблемам отходов и важности вторичной переработки.

Заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов отметил, что экоцентры способствуют развитию системы раздельного сбора отходов и формируют у людей новое отношение к вторичным ресурсам. Он подчеркнул, что компания призывает граждан активно разделять свои отходы и пользоваться услугами экоцентров.

Напомним, что РЭО был создан более пяти лет назад по указу президента РФ для создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках национального проекта «Экология» необходимо уменьшить объем захоронения отходов и снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году планируется достичь 100-процентной сортировки ТКО и сократить на 50% объем отходов, направляемых на полигоны.

Достижение таких показателей невозможно без формирования ЭЗЦ.

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