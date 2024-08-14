Больше 2 тысяч новых договоров на поставку газа заключено в Белгородской области

Больше всего новых абонентов появилось в Белгородском районе и Старооскольском городском округе. Это не только те, кто только построил свой дом, но и владельцы квартир. Сейчас в регионе с «Газпром межрегионгаз Белгород» заключено больше 640 тысяч договоров на поставку газа.