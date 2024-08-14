Больше 2 тысяч новых договоров на поставку газа заключено в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
С начала 2024 года количество абонентов, которые используют природный газ, увеличилось на 2,4 тысячи в Белгородской области. Теперь физлиц, которые подключены к сети ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», стало 642,4 тысячи.
Самое большое увеличение абонентов произошло в Белгородском районе и Старооскольском городском округе. Это владельцы частных домов и квартир.
Газовики считают, что увеличению количества пользователей природного газа способствует успешная реализация программ развития газоснабжения и газификации, а также догазификации на территории региона.