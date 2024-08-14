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Больше 2 тысяч новых договоров на поставку газа заключено в Белгородской области

Больше 2 тысяч новых договоров на поставку газа заключено в Белгородской области

14 августа 2024, 07:51
Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
Больше всего новых абонентов появилось в Белгородском районе и Старооскольском городском округе. Это не только те, кто только построил свой дом, но и владельцы квартир. Сейчас в регионе с «Газпром межрегионгаз Белгород» заключено больше 640 тысяч договоров на поставку газа.

С начала 2024 года количество абонентов, которые используют природный газ, увеличилось на 2,4 тысячи в Белгородской области. Теперь физлиц, которые подключены к сети ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», стало 642,4 тысячи.

Самое большое увеличение абонентов произошло в Белгородском районе и Старооскольском городском округе. Это владельцы частных домов и квартир.

Газовики считают, что увеличению количества пользователей природного газа способствует успешная реализация программ развития газоснабжения и газификации, а также догазификации на территории региона.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Газ#Договор#Газификация#Газоснабжение#Абоненты
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