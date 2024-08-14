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ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области

Атакованы горокруга под Белгородом, редко попадающие в сводку ЧП: есть разрушения

14 августа 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области

Восемь муниципалитетов Белгородской области попали под удар украинских военных за сутки. Зафиксированы различные разрушения в частных и многоэтажных домах, повреждены машины и линии снабжения. Не обошлось без пострадавших.
Сюжет
Обстрел

Сегодня утром в Шебекинском городском округе FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Его с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава скорая помощь доставила в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ещё два жителя пострадали раньше в результате атак на Шебекино, но обратились за медицинской помощью только вчера. Один из них был ранен 9 августа во время обстрела, а другой — при атаке БПЛА 11 августа. Первый госпитализирован, второй будет долечиваться дома.

В округе повреждены один многоквартирный и четыре частных дома, два грузовых авто и линия газоснабжения.

Ещё ВСУ атаковали два неприграничных городских округа — Алексеевский и Губкинский. В Алексеевском осколки сбитого БПЛА повредили семь частных домов и одну надворную постройку, в Губкинском при тех же обстоятельствах обошлось без последствий.

В Белгородском районе после обстрелов сгорели два легковых авто и летняя кухня в частном домовладении. Также повреждены шесть надворных построек, машина и производственное помещение сельскохозяйственного предприятия.

В Валуйском городском округе повреждены частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль, в Грайворонском — два частных дома, административное здание и храм.

Полностью сгорело другое административное здание в Краснояружском районе, откуда недавно эвакуировали жителей. Повреждения получила и линия электроснабжения.

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