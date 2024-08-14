Атакованы горокруга под Белгородом, редко попадающие в сводку ЧП: есть разрушения

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Сегодня утром в Шебекинском городском округе FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Его с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава скорая помощь доставила в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ещё два жителя пострадали раньше в результате атак на Шебекино, но обратились за медицинской помощью только вчера. Один из них был ранен 9 августа во время обстрела, а другой — при атаке БПЛА 11 августа. Первый госпитализирован, второй будет долечиваться дома.
В округе повреждены один многоквартирный и четыре частных дома, два грузовых авто и линия газоснабжения.
Ещё ВСУ атаковали два неприграничных городских округа — Алексеевский и Губкинский. В Алексеевском осколки сбитого БПЛА повредили семь частных домов и одну надворную постройку, в Губкинском при тех же обстоятельствах обошлось без последствий.
В Белгородском районе после обстрелов сгорели два легковых авто и летняя кухня в частном домовладении. Также повреждены шесть надворных построек, машина и производственное помещение сельскохозяйственного предприятия.
В Валуйском городском округе повреждены частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль, в Грайворонском — два частных дома, административное здание и храм.
Полностью сгорело другое административное здание в Краснояружском районе, откуда недавно эвакуировали жителей. Повреждения получила и линия электроснабжения.