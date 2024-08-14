Атакованы горокруга под Белгородом, редко попадающие в сводку ЧП: есть разрушения

Ещё два жителя пострадали раньше в результате атак на Шебекино, но обратились за медицинской помощью только вчера. Один из них был ранен 9 августа во время обстрела, а другой — при атаке БПЛА 11 августа. Первый госпитализирован, второй будет долечиваться дома.