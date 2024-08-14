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3,5 миллиона жителей 4 новых регионов РФ оформили полисы ОМС

3,5 миллиона жителей 4 новых регионов РФ оформили полисы ОМС

14 августа 2024, 14:33
Фото: 1MI
3,5 млн жителей четырех новых регионов уже получили полис обязательного медицинского страхования, что открыло им доступ к современной бесплатной медицинской помощи.

Система ОМС обеспечивает равные права для всех граждан на получение медицинской помощи на всей территории России. На основании полиса ОМС жители новых регионов, как и остальные граждане страны, могут бесплатно получить качественную медицинскую помощь не только по месту проживания, но и в любом другом регионе, включая доступ к высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях. Об этом пишет ria.ru.

Чтобы оформить полис ОМС, необходимо обратиться в территориальный фонд ОМС, любое подразделение многофункционального центра или подать заявку через портал «Госуслуги».

Для получения полиса ОМС жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей требуется подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. При этом понадобятся паспорт и СНИЛС (если имеется).

Несовершеннолетним, имеющим гражданство РФ, до достижения 14 лет потребуется свидетельство о рождении, а с 14 лет — паспорт, также необходимы СНИЛС (если имеется) и паспорт законного представителя.

Современный полис ОМС представляет собой цифровой документ. Это уникальная комбинация символов в машиночитаемом формате, которая присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц.

С помощью полиса ОМС пациенты могут записываться на прием к врачу, проходить медицинские обследования, получать стационарное лечение, вызывать врача на дом и бесплатно делать высокотехнологичные операции в рамках программы госгарантий.

В рамках системы ОМС беременные женщины имеют возможность пройти пренатальное обследование для выявления аномалий в развитии плода, а после родов — неонатальный скрининг для диагностики наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных. Пары, сталкивающиеся с трудностями при зачатии, могут воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.

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