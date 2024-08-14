3,5 миллиона жителей 4 новых регионов РФ оформили полисы ОМС

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Система ОМС обеспечивает равные права для всех граждан на получение медицинской помощи на всей территории России. На основании полиса ОМС жители новых регионов, как и остальные граждане страны, могут бесплатно получить качественную медицинскую помощь не только по месту проживания, но и в любом другом регионе, включая доступ к высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях. Об этом пишет ria.ru.
Чтобы оформить полис ОМС, необходимо обратиться в территориальный фонд ОМС, любое подразделение многофункционального центра или подать заявку через портал «Госуслуги».
Для получения полиса ОМС жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей требуется подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. При этом понадобятся паспорт и СНИЛС (если имеется).
Несовершеннолетним, имеющим гражданство РФ, до достижения 14 лет потребуется свидетельство о рождении, а с 14 лет — паспорт, также необходимы СНИЛС (если имеется) и паспорт законного представителя.
Современный полис ОМС представляет собой цифровой документ. Это уникальная комбинация символов в машиночитаемом формате, которая присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц.
С помощью полиса ОМС пациенты могут записываться на прием к врачу, проходить медицинские обследования, получать стационарное лечение, вызывать врача на дом и бесплатно делать высокотехнологичные операции в рамках программы госгарантий.
В рамках системы ОМС беременные женщины имеют возможность пройти пренатальное обследование для выявления аномалий в развитии плода, а после родов — неонатальный скрининг для диагностики наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных. Пары, сталкивающиеся с трудностями при зачатии, могут воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.