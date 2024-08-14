3,5 миллиона жителей 4 новых регионов РФ оформили полисы ОМС

Система ОМС обеспечивает равные права для всех граждан на получение медицинской помощи на всей территории России. На основании полиса ОМС жители новых регионов, как и остальные граждане страны, могут бесплатно получить качественную медицинскую помощь не только по месту проживания, но и в любом другом регионе, включая доступ к высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях. Об этом пишет ria.ru.