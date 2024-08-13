В белгородской тритикале нашли опасную огнёвку. К чему это привело?

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Неделю назад, 6 августа, специалисты Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали образцы озимых семян тритикале сорта «Торнадо», в которых обнаружили 20 гусениц зерновой огнёвки на один килограмм.
Эти насекомые могут повредить практически все хранящиеся продукты растительного происхождения, сначала выедая зародыши. Повреждения, которые остаются от огнёвки, часто путают с повреждениями, нанесёнными амбарной молью, — обе оплетают зерно паутиной, из-за чего на поверхности зерна появляются большие комья испорченного продукта.
Огнёвка не только по нанесённым повреждениям схожа с амбарной молью, но и по опасности: их относят к наиболее вредоносным насекомым. Такие семена категорически запрещается использовать для посева.
Добавим, что тритикале — это зерновая культура, созданная путём скрещивания пшеницы с рожью. Она содержит в себе много белка и считается отличным сырьём для производства крахмала, спирта и муки.