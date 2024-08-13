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Девять раз ВСУ обстреляли Шебекинский горокруг.

В белгородском оперштабе ответили, почему в Старом Осколе ночью вновь было громко

13 августа 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
Девять раз ВСУ обстреляли Шебекинский горокруг.

Восемь районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Белгородская область вновь под обстрелом. 12 августа ВСУ атаковали не только приграничные, но и отдалённые муниципалитеты. Различные разрушения зафиксировали в пяти из них: повреждены дома и машины. Не обошлось без раненых.
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Обстрел

ВСУ атаковали 12 августа восемь районов Белгородской области. Два из них — Прохоровский район и Старооскольский горокруг — неприграничные. Их атаковали беспилотниками, обошлось без последствий. Также разрушений нет, несмотря на обстрелы и атаки БПЛА, в Волоконовском районе и Валуйском горокруге.

В селе Черемошное Белгородского района в результате атаки беспилотника на машину ранен мирный житель. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. Сейчас пострадавшему оказывается вся необходимая помощь в городской больнице № 2 Белгорода.

В селе Ясные Зори того же района БПЛА сбросил несколько взрывных устройств, из-за чего в двух частных домах осколками посекло фасады и заборы. Повреждения также получили четыре легковых автомобиля, один из которых был полностью уничтожен.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал два легковых автомобиля. В результате взрыва один из них полностью уничтожен, а второй получил сильные повреждения кузова и остекления.

Село Колотиловка Краснояружского района было обстреляно пять раз. В ходе одного из обстрелов пострадал дом.

В Шебекинском городском округе повреждены три многоквартирных дома, шесть частных домовладений и четыре автомобиля.

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