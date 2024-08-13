Смена «власти»: Бобрицкий сместил Зотова, а новички «бомбардируют» топ богатейших

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Итоги 2023 года богатейших жителей Белгородской области оказались полными неожиданностей. Традиционное первое место Владимир Зотов на этот раз удержать не смог и уступил поднявшемуся в топе Геннадию Бобрицкому. Последнему добраться до верхушки рейтинга не помешало даже задержание.
Бобрицкий резко поднялся с 71-го места, что в его случае неудивительно — каждый раз финансовые показатели бизнесмена «скачут». В 2023 году совершить скачок ввысь ему помогли 19 млрд рублей прибыли, большая часть которой пришла от АО «Приосколье», т. к. агрохолдинг по документам полностью принадлежит ему.
Насколько Бобрицкий реальный владелец агрохолдинга и насколько он на сегодня белгородец — темы для отдельного исследования. Но финансовые отчёты компаний — показатель объективный.
В последний раз его видели на шестом месте в топ-100 богатейших в далёком 2019 году. Однако, заработав 9,9 млрд рублей, Сергей Оробинский сразу же попал в тройку первых. Как и говорят, дело мастера боится. В прошлом году эту строчку занимал богатый и загадочный олигарх Виталий Лушников. А в этом году попасть в топ он не смог, т. к. избавился от крупных активов в Белгородской области.
Дмитрий и Сергей Гусевы, соратница Зотова Лариса Ковалёва и Сергей Лиман всё ещё держатся в золотой десятке. Владелец 23 строительных компаний и депутат облдумы Вадим Клет пятое место в этот раз не занял, а опустился до девятой строки списка. Не повезло Мадату Дарчиняну, который с 10-го места «переехал» в хвост 30-го десятка. Вместо него — Дмитрий Палиенко, который раньше был на строчку ниже.
Самую верхушку топ-100 покинули также экс-депутат Белгородской областной думы Виктор Скляренко и отец депутата Игоря Барщука Василий Барщук, который дебютировал в 2023 году и занял по итогам 2022 года восьмое место.
Ещё один «привет» из 2019 года передал Александр Евсеев и занял пятую позицию. Интересно, что и Евсееву, и Оробинскому занять места в первом ряду помогли акции «Агротех-Гарант».
По итогам закрытия 2023 года в сфере бизнеса, в топ-100 богатейших жителей Белгородской области 62 предпринимателя снова попали в рейтинг, ещё 38 — покинули его. Свободные «ячейки» заняли 27 дебютантов и 11 бизнесменов, которые уже когда-то попадали в число самых богатых.
Из «перекочевавших» в актуальный топ только 18 удалось подняться выше на строку или несколько, 42 потеряли позиции и ещё двое смогли остаться на тех же самых местах. Это, кстати, Андрей Мортовицкий и Татьяна Московченко — 55-е и 56-е места. Мортовицкий владеет частью активов компаний «Лиман», а Московченко — один из бенефициаров предприятия, которое занимается нерафинированными растительными маслами.
Нелегко падать было экс-депутату и владельцу «Зелёной Долины» Сергею Юдину, а также бывшему мэру Белгорода Василию Потрясаеву, которые переместились в конец первой полсотни с позиций. Белгородцы покинули топ-15 из-за сокращения прибыли подконтрольных компаний за год.
Что касается падений, то стоит отметить Лину Зотову. Если Владимир Зотов в этом году обменял «золото» на «серебро», то его дочь обменяла 31-е место на 80-е. Суды с арендаторами площади в «СитиМолле» и убытки двух компаний без последствий не прошли.
Ещё одним падением в несколько десятков мест пришлось пережить учредителю «Белгородской сахарной компании» Александру Батракову. Губкинский бизнесмен «скатился» на 34 строки, остановившись на 57-м месте.
Более, чем 20 мест, потеряли четверо: ветеринары Демченко Александр и Дмитрий, обладатель предпоследней строки рейтинга Александр Лагутин и Владимир Смурыгин. Последний, как Оробинский и Евсеев, числится как один из учредителей «Агротех-Гарант».
Не считая Геннадия Бобрицкого, выше всех поднялись Шишина Наталья, сменившая 93-е место на 62-е место, и постоянный участник топа Шишин Александр, который смог удержаться на 24-м месте, поднявшись с 47-го.
Стоит также отметить, что из числа дебютантов и участников более ранних публикаций списков богатейших, какое-то время не входивших в последующие, 18 бизнесменов и бизнесвумен попали в первую половину рейтинга. Так, в промежутке между 10-й и 20-й строчкой топа таких предпринимателей целых восемь.
Наталья Антипова — новое имя среди самых богатых в Белгородской области. Учредительница строительной компании «Трансюжстрой» расположилась на 11-м месте, выручив в 2023 году почти 4,9 млрд рублей.
Анатолий Мытник дебютировал сразу на 12-м месте. Достигнуть такого результата он смог благодаря долям в компаниях «Лимкорма».
Ранее попадавший в список многоимущих Евгений Мазнев на этот раз добрался до самых богатейших, сразу отправившись на 13-ую строку списка. Бизнесмен является учредителем белгородского «Гормаша» и председателем совета директоров. Как оказалось, мужчина владеет 90,24% доли АО «Гормаш».
Следует за ним Лоор Карл Карлович. Ранее о прибыли его компаний было трудно что-то узнать из открытых источников, однако появившиеся данные о заработке владельца старооскольской строительной компании «КМАпроектжилстрой» позволили ему подняться сразу на 14-ую строчку.