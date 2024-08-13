Смена «власти»: Бобрицкий сместил Зотова, а новички «бомбардируют» топ богатейших

В последний раз его видели на шестом месте в топ-100 богатейших в далёком 2019 году. Однако, заработав 9,9 млрд рублей, Сергей Оробинский сразу же попал в тройку первых. Как и говорят, дело мастера боится. В прошлом году эту строчку занимал богатый и загадочный олигарх Виталий Лушников. А в этом году попасть в топ он не смог, т. к. избавился от крупных активов в Белгородской области.