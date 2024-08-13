Получит ли экс-вице-губернатор Константин Полежаев помилование через год службы?

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
12 августа в Октябрьском районном суде Белгорода прошло последнее заседание по делу о взятке Константина Полежаева. Суд назначил бывшему вице-губернатору пять лет в колонии строгого режима, штраф 36 млн рублей и восемь лет запрета на работу в государственных структурах.
В своём последнем слове чиновник заявил, что 6 августа подписал контракт на военную службу с министерством обороны на один год. Журналисты Бел.Ру поговорили с юристом Евгением Соколовым, который специализируется на правовой помощи военнослужащим. Удастся ли Полежаеву получить помилование, и зачем он мог подписать контракт.
Эксперт рассказал, что имеющие судимость попадают в отряд «Шторм-V». Раньше в подобных отрядах необходимо было отслужить один год, чтобы получить помилование, сейчас система другая.
«В том случае, только в том случае, если он будет награждён орденом и медалью, только тогда будет сниматься судимость. У меня есть несколько случаев таких, когда люди получали ордена, медали. А так он может быть хоть 150 раз ранен, хоть год отслужить, не имеет значения. Только после награждения орденом и медалью», — поделился юрист.
Такой статус он получит даже несмотря на то, что подписал контракт до того, как получил срок. Попасть в «Шторм-V» могут даже те, кто до суда находился в СИЗО.
«Я так полагаю, что, возможно, он думал, что приговор будет условным и он выйдет на свободу. Но приговор стал реальным. Он думал, что это подписание контракта каким-то образом даст ему возможность, скажем так, смягчить приговор, что он не будет реальный. Я так думаю. Но, видимо, судья посчитал по-другому», — отмечает Евгений Соколов.
Тем не менее, Полежаев получил срок ниже, чем минимальный по части 6 статьи 290 УК РФ. Минимальный — восемь лет, как и запрашивала прокуратура, но судья назначил пять лет.