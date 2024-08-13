Почему белгородцев просили посмотреть на небо в эти выходные?

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Персеиды — это один из самых обильных метеорных дождей, пик которого начинается в середине августа. Летние ночи достаточно теплы, поэтому за звездопадами комфортно наблюдать. Метеоры этого потока, входя в атмосферу Земли, оставляют за собой яркие полосы. В пики количество комет может составлять от 50 до 100 штук в час.
Эти кометы входят в созвездие Персея. Проносятся метеориты со скоростью 59 км в секунду. Обычно наблюдать явление можно с середины июля до конца лета, но пики приходятся на август.
В 2023 году пик активности был 13 августа, а в этом — в ночи 10–11, 11–12 и 12–13 августа.
Паблик «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» поделился секретами, как удачно понаблюдать за звездопадом.
Чтобы засветы, которые создают крупные города и поселения, не мешали наблюдать, необходимо уезжать за город. Минимум — это 20-30 км от города, в небольших населённых пунктах тоже нежелательно оставаться.
Кометы начинают появляться с 22:00 и до наступления рассвета не будут заканчиваться. Чтобы не задирать голову, можно взять с собой коврики с подушками или кресла. Про тёплую одежду тоже важно не забывать.
Радиант потока находится около созвездия Кассиопеи, но появляться метеоры могут по всему небу.
Журналистке Бел.Ру удалось «поймать» несколько комет на фото. Для этого пришлось выехать за 20 км от Белгорода.
Кометы попадались даже на несколько фото, но увидеть своими глазами всё равно можно больше. Бывает, звёзды «падают» на горизонте в непредсказуемых частях, так что рассмотреть можно только хвост метеора.
В живую может наблюдаться поистине волшебная картина, которую нельзя сравнить даже с самыми профессионально сделанными фотографиями.