Мэр Белгорода рассказал, организуют ли в городе ПВР для эвакуированных краснояружцев

На данный момент помощь в центре получили 47 семей из Краснояружского района. Пока жителей муниципалитета не размещают в областном центре, а перенаправляют в другие районы. Хотя во время вчерашнего прямого эфира мэр города Валентин Демидов сообщил, что для них в случае необходимости готовы организовать ПВР и в самом Белгороде.