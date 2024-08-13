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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Ситуационный центр на въезде в Белгород.

Мэр Белгорода рассказал, организуют ли в городе ПВР для эвакуированных краснояружцев

13 августа 2024, 09:34
Фото: мэрия Белгорода
Ситуационный центр на въезде в Белгород.

47 краснояружских семей получили помощь в ситуационном центре Белгорода

Вчера, 12 августа, белгородские власти приняли решение эвакуировать жителей Краснояружского района из-за опасности прорыва ВСУ через границу. Сейчас люди могут получить помощь в ситуационном центре, а затем отправиться в областные ПВР. Демидов сообщил, что разместить их могут и в Белгороде.

12 августа в районе села Стрелецкое, на въезде в Белгород, был развёрнут ситуационный центр для эвакуированных жителей Краснояружского района. В центре круглосуточно работают специалисты, которые помогают людям зарегистрироваться и определиться с маршрутом до пункта временного размещения.

На данный момент помощь в центре получили 47 семей из Краснояружского района. Пока жителей муниципалитета не размещают в областном центре, а перенаправляют в другие районы. Хотя во время вчерашнего прямого эфира мэр города Валентин Демидов сообщил, что для них в случае необходимости готовы организовать ПВР и в самом Белгороде.

На месте постоянно дежурят три специалиста городских управ, два сотрудника ГОЧС и восемь членов теробороны. В центре можно получить питьевую воду, перекусить, зарядить телефон и просто отдохнуть.

Напомним, что краснояружцы также поинтересовались, положены ли им единовременные выплаты. Ответили в региональном оперштабе.

Получат ли эвакуированные жители Краснояружского района единовременную выплату?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#Ситуационный центр#Пвр#Краснояружцы
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