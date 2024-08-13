Мэр Белгорода рассказал, организуют ли в городе ПВР для эвакуированных краснояружцев

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
12 августа в районе села Стрелецкое, на въезде в Белгород, был развёрнут ситуационный центр для эвакуированных жителей Краснояружского района. В центре круглосуточно работают специалисты, которые помогают людям зарегистрироваться и определиться с маршрутом до пункта временного размещения.
На данный момент помощь в центре получили 47 семей из Краснояружского района. Пока жителей муниципалитета не размещают в областном центре, а перенаправляют в другие районы. Хотя во время вчерашнего прямого эфира мэр города Валентин Демидов сообщил, что для них в случае необходимости готовы организовать ПВР и в самом Белгороде.
На месте постоянно дежурят три специалиста городских управ, два сотрудника ГОЧС и восемь членов теробороны. В центре можно получить питьевую воду, перекусить, зарядить телефон и просто отдохнуть.
Напомним, что краснояружцы также поинтересовались, положены ли им единовременные выплаты. Ответили в региональном оперштабе.