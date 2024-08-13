bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Бизнес

Красиво управляют деньгами: топ-10 богатейших женщин Белгородской области в 2024 году

13 августа 2024, 11:35
Фото: Kandinsky
Бизнес

Журналисты представили десятку самых богатых женщин в Белгородской области

Ежегодный топ-100 самых богатых людей Белгородской области от редакции Бел.Ру не обходится без отдельного внимания к женщинам-бизнесменам. Журналисты собрали золотую десятку прекрасных белгородок, которые не уступили мужчинам и завоевали свои места рейтинга. 2024 год и 4 дебютантки.

У женщин «Агро-Белогорье» держит марку

Уже не первый год топ-10 богатейших женщин Белгородской области открывает Лариса Ковалёва. А вот её главный партнёр по бизнесу, Владимир Зотов, первое место рейтинга сотни самых богатых бизнесменов региона впервые за многие годы потерял. Несмотря на общую ситуацию и разбирательства с «Русагро», «Агро-Белогорье» показывает прибыли и соратница Зотова не покидает первую десятку и в общем зачёте. По итогам 2023 года бизнесвумен оказалась на шестом месте. Чистые активы превысили практически 3 млрд рублей, а выручка — 6,7 млрд рублей. Дивиденды тоже были хороши, но их мы в рейтинге не учитываем.

Следует за Ларисой Ковалёвой дебютантка этого года — Наталья Антипова. Владелица крупной группы компаний «Трансюжстрой» заняла 11 место, став второй в списке самых состоятельных женщин региона. За прошедший год Антипова выручила 4,9 млрд рублей и заработала чистой прибылью 314 млн рублей.

Империя Зотова наносит ответный удар: Ковалёва блокирует сделку внутри «Русагро»?
Узнать подробнее

Фуглаева берёт количеством и поднимается в тройку

Третье место среди прекрасных представительниц белгородского бизнеса ушло к другой новой личности в «тусовке» богатейших — Людмиле Фуглаевой. Она имеет доли в четырёх компаниях многочисленной семьи Фуглаевых и полностью владеет тремя фирмами. Что касается дохода, то за год с семи компаний женщина получила чистой прибыли на 317 млн рублей и выручила 4,33 млрд рублей.

Нина Евсеева — четвёртое место и дебютантка 2023 года. На этот раз результаты менее удачные, ведь предпринимательница опустилась на десяток строк и заняла в общем рейтинге 27-ю позицию. Членство в женской золотой десятке ей принесло топливо ООО «Химтэк» и ООО «Запад НП», которыми Евсеева полномочно руководит. Выручка компаний превысила 6 млрд рублей.

Во второй раз в топ-100 попала и Светлана Наплекова. Хоть она немного и сдала позиции, но продолжает твёрдо стоять на пятом месте среди бизнесвумен региона. Предпринимательница является хозяйкой «Белгородской дверной компании». С дверей в 2023 году Наплекова «вынесла» 1,7 млрд рублей выручки и 244 млн рублей чистой прибыли.

Власть переменилась: белгородский тепличный комплекс перешёл от Фуглаева к Фуглаевой
Узнать подробнее

Бизнес с губернаторским лицом

Ольга Савченко — учредительница компаний «О-Де-Ви-Рансье», «Парк Плейс» и «Цвет Жизни», совладелица ООО «Крит» и ТРЦ «Сити Молл Белгородский». Благодаря им, без неё топ богачей не обходится каждый год. Кроме того, Ольга — дочь бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко. За прошедший год предпринимательница выручила с восьми фирм 730 млн рублей и заработала чистой прибылью 191 млн рублей.

Родственница Владимира Мирошникова и ещё один «новичок» — Надежда Мирошникова. Белгородка имеет доли в ООО «Михайловское» и «Бутово-Агро», которые помогли ей попасть на 49-е место в топ-100 самых богатых Белгородской области с 874 млн рублей чистых активов и 608 млн рублей выручки.

Задолжал ещё и «Остин»? «Сити Молл» в Белгороде снова подал в суд на арендатора
Узнать подробнее

Выгодная медицина

Учредительница фирмы «СофТраст» Татьяна Чернова в этом году также совершила дебют, попав ровно в «сердце» топа — на 50-е место. Разработка компьютерного ПО обеспечила женщине прибыль в 321 млн рублей и выручку в 416,8 млн рублей. В том числе — на обслуживании информационно-аналитической медицинской системы Московской области.

Предпоследнее место отошло совладелице стоматологической империи Владимира Чуева, Марии Чуевой, которая частично владеет восемью фирмами. В прошлом году именно она была обладательницей 50-го места, однако уступила и спустилась на 53-е. Там Мария Чуева оказалась с 575,7 млн рублей выручки.

Золото на золото: в московской компании «Владмивы» новый генеральный директор
Узнать подробнее

Возвращение в топ-10

Татьяна Московченко год спустя вернулась в топ-10 богатейших бизнесвумен, выручив с двух компаний 894,6 млн рублей. Также «СМ-Агро» и «Промспецснабсервис» принесли ей 894 млн рублей выручки. По итогам 2023 года, Московченко заняла 56-е место уже второй год подряд. К тому же, в рейтинге 2022 года женщина также замыкала десятку успешных бизнес-леди.

Топ-100 богатых людей Белгородской области - 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.РуТоп-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области 2021 годаОдин из самых богатых и загадочных белгородцев избавляется от активов в регионе
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Выручка#Бизнес#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Прибыль#Доход#Белгород#Убытки#Активы#Белгородский бизнес
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Белгородской области - 2024
Сегодня, 10:36
Получат ли эвакуированные жители Краснояружского района единовременную выплату?
Сегодня, 09:09
Получит ли экс-вице-губернатор Константин Полежаев помилование через год службы?
Сегодня, 12:24
Уволить — целая наука: что не так в увольнении десяти директоров школ Белгорода?
Сегодня, 12:00
Небо в Белгородской области вновь стало кроваво-красным
Сегодня, 11:40
Вывески об аренде в Белгороде почему-то запретили размещать не всем
Сегодня, 09:45