Красиво управляют деньгами: топ-10 богатейших женщин Белгородской области в 2024 году

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Уже не первый год топ-10 богатейших женщин Белгородской области открывает Лариса Ковалёва. А вот её главный партнёр по бизнесу, Владимир Зотов, первое место рейтинга сотни самых богатых бизнесменов региона впервые за многие годы потерял. Несмотря на общую ситуацию и разбирательства с «Русагро», «Агро-Белогорье» показывает прибыли и соратница Зотова не покидает первую десятку и в общем зачёте. По итогам 2023 года бизнесвумен оказалась на шестом месте. Чистые активы превысили практически 3 млрд рублей, а выручка — 6,7 млрд рублей. Дивиденды тоже были хороши, но их мы в рейтинге не учитываем.
Следует за Ларисой Ковалёвой дебютантка этого года — Наталья Антипова. Владелица крупной группы компаний «Трансюжстрой» заняла 11 место, став второй в списке самых состоятельных женщин региона. За прошедший год Антипова выручила 4,9 млрд рублей и заработала чистой прибылью 314 млн рублей.
Третье место среди прекрасных представительниц белгородского бизнеса ушло к другой новой личности в «тусовке» богатейших — Людмиле Фуглаевой. Она имеет доли в четырёх компаниях многочисленной семьи Фуглаевых и полностью владеет тремя фирмами. Что касается дохода, то за год с семи компаний женщина получила чистой прибыли на 317 млн рублей и выручила 4,33 млрд рублей.
Нина Евсеева — четвёртое место и дебютантка 2023 года. На этот раз результаты менее удачные, ведь предпринимательница опустилась на десяток строк и заняла в общем рейтинге 27-ю позицию. Членство в женской золотой десятке ей принесло топливо ООО «Химтэк» и ООО «Запад НП», которыми Евсеева полномочно руководит. Выручка компаний превысила 6 млрд рублей.
Во второй раз в топ-100 попала и Светлана Наплекова. Хоть она немного и сдала позиции, но продолжает твёрдо стоять на пятом месте среди бизнесвумен региона. Предпринимательница является хозяйкой «Белгородской дверной компании». С дверей в 2023 году Наплекова «вынесла» 1,7 млрд рублей выручки и 244 млн рублей чистой прибыли.
Ольга Савченко — учредительница компаний «О-Де-Ви-Рансье», «Парк Плейс» и «Цвет Жизни», совладелица ООО «Крит» и ТРЦ «Сити Молл Белгородский». Благодаря им, без неё топ богачей не обходится каждый год. Кроме того, Ольга — дочь бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко. За прошедший год предпринимательница выручила с восьми фирм 730 млн рублей и заработала чистой прибылью 191 млн рублей.
Родственница Владимира Мирошникова и ещё один «новичок» — Надежда Мирошникова. Белгородка имеет доли в ООО «Михайловское» и «Бутово-Агро», которые помогли ей попасть на 49-е место в топ-100 самых богатых Белгородской области с 874 млн рублей чистых активов и 608 млн рублей выручки.
Учредительница фирмы «СофТраст» Татьяна Чернова в этом году также совершила дебют, попав ровно в «сердце» топа — на 50-е место. Разработка компьютерного ПО обеспечила женщине прибыль в 321 млн рублей и выручку в 416,8 млн рублей. В том числе — на обслуживании информационно-аналитической медицинской системы Московской области.
Предпоследнее место отошло совладелице стоматологической империи Владимира Чуева, Марии Чуевой, которая частично владеет восемью фирмами. В прошлом году именно она была обладательницей 50-го места, однако уступила и спустилась на 53-е. Там Мария Чуева оказалась с 575,7 млн рублей выручки.
Татьяна Московченко год спустя вернулась в топ-10 богатейших бизнесвумен, выручив с двух компаний 894,6 млн рублей. Также «СМ-Агро» и «Промспецснабсервис» принесли ей 894 млн рублей выручки. По итогам 2023 года, Московченко заняла 56-е место уже второй год подряд. К тому же, в рейтинге 2022 года женщина также замыкала десятку успешных бизнес-леди.