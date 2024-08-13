Красиво управляют деньгами: топ-10 богатейших женщин Белгородской области в 2024 году

Уже не первый год топ-10 богатейших женщин Белгородской области открывает Лариса Ковалёва. А вот её главный партнёр по бизнесу, Владимир Зотов, первое место рейтинга сотни самых богатых бизнесменов региона впервые за многие годы потерял. Несмотря на общую ситуацию и разбирательства с «Русагро», «Агро-Белогорье» показывает прибыли и соратница Зотова не покидает первую десятку и в общем зачёте. По итогам 2023 года бизнесвумен оказалась на шестом месте. Чистые активы превысили практически 3 млрд рублей, а выручка — 6,7 млрд рублей. Дивиденды тоже были хороши, но их мы в рейтинге не учитываем.