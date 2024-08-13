Корпорация МСП расширяет меры поддержки МСБ регионов с действующим режимом КТО

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Дочерние организации МСП Банк и МСП Лизинг начали принимать заявки от предпринимателей на получение отсрочек и кредитных каникул. Кроме того, в Министерство финансов Российской Федерации было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек для местных поставщиков, работающих с государственными компаниями по федеральному закону № 223-ФЗ, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В банки-партнеры были направлены рекомендации относительно реструктуризации кредитов для этих предпринимателей, а также по запуску упрощенных процедур кредитных каникул.
Как заметил Александр Исаевич, дочерние структуры корпорации МСП Банк и МСП Лизинг уже начали получать запросы от предпринимателей, пострадавших из-за боевых действий, эвакуации или введенных ограничений. МСП Банк готов предоставить бизнесу отсрочку по всем видам платежей и аннулировать штрафы за просрочку, вызванную сложившимися обстоятельствами.
Исаевич добавил, что МСП Лизинг также предлагает возможность реструктуризации действующих лизинговых договоров. Все обращения от бизнесменов из приграничных регионов, где действует режим КТО, рассматриваются в индивидуальном и первоочередном порядке.
«Со своей стороны, мы будем оперативно отрабатывать обращения от банков, по кредитам в которых есть наши поручительства и гарантии», — подчеркнул Исаевич.
Также отмечается, что Корпорация МСП обратилась в Министерство финансов РФ с инициативой поручить предприятиям с госучастием не накладывать в 2024 году штрафы на малые и средние компании, поставляющие товары из приграничных районов, где установлен режим контртеррористической операции. Также предлагается предоставить бизнесу возможность изменить сроки поставок и другие условия контрактов. Эта мера коснется малых и средних предприятий, которые не смогли выполнить обязательства перед заказчиками по независящим от них причинам.
Напомним, что с 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях, которые располагаются на границе с Украиной, введен режим контртеррористической операции. В соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму», в зонах действия режима КТО могут вводиться различные меры и временные ограничения.