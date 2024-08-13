Корпорация МСП расширяет меры поддержки МСБ регионов с действующим режимом КТО

Также отмечается, что Корпорация МСП обратилась в Министерство финансов РФ с инициативой поручить предприятиям с госучастием не накладывать в 2024 году штрафы на малые и средние компании, поставляющие товары из приграничных районов, где установлен режим контртеррористической операции. Также предлагается предоставить бизнесу возможность изменить сроки поставок и другие условия контрактов. Эта мера коснется малых и средних предприятий, которые не смогли выполнить обязательства перед заказчиками по независящим от них причинам.