Как раньше или отдельно по кабинетам? Как организуют уроки в школах Белгорода

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Жительница Белгорода поинтересовалась у мэра Валентина Демидова, в каком формате будут проходить уроки в школах с 1 сентября. В прошлом году за каждым классом закрепляли один кабинет, чтобы не допускать столпотворения в коридорах. Сохранится ли такая же система и в новом учебному году, рассказал мэр города.
«Мы действительно сохраняем так называемую кабинетную систему в школах. За каждым классом закрепляется конкретный учебный кабинет. Таким образом, ограничивается перемещение детей по зданию школы. Будут регулярно проводиться тренировки и учения, чтобы дети досконально знали маршрут от своего класса до укрытия. Мы считаем, что это правильное решение», — объяснил Демидов.
Добавим, что во время данной системы не ученики ходят по кабинетам в зависимости от предмета, а учителя сами посещают нужные классы. Такая система не только предотвратит столпотворение в коридорах, но и позволит ученикам быстро и «на автомате» дойти до укрытия по отработанному маршруту.