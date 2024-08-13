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Школа

Как раньше или отдельно по кабинетам? Как организуют уроки в школах Белгорода

13 августа 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney
Школа

В школах Белгорода за каждым классом закрепят отдельный кабинет

С 1 сентября открываются все школы Белгорода. В связи с этим родители задались вопросом, кто будет ходить по кабинетам: учителя или ученики? Ответ на этот вопрос дал мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Дети

Жительница Белгорода поинтересовалась у мэра Валентина Демидова, в каком формате будут проходить уроки в школах с 1 сентября. В прошлом году за каждым классом закрепляли один кабинет, чтобы не допускать столпотворения в коридорах. Сохранится ли такая же система и в новом учебному году, рассказал мэр города.

«Мы действительно сохраняем так называемую кабинетную систему в школах. За каждым классом закрепляется конкретный учебный кабинет. Таким образом, ограничивается перемещение детей по зданию школы. Будут регулярно проводиться тренировки и учения, чтобы дети досконально знали маршрут от своего класса до укрытия. Мы считаем, что это правильное решение», — объяснил Демидов.

Добавим, что во время данной системы не ученики ходят по кабинетам в зависимости от предмета, а учителя сами посещают нужные классы. Такая система не только предотвратит столпотворение в коридорах, но и позволит ученикам быстро и «на автомате» дойти до укрытия по отработанному маршруту.

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#Александра Склярова#Город#Дети#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Учебные кабинеты
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