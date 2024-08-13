Как раньше или отдельно по кабинетам? Как организуют уроки в школах Белгорода

Жительница Белгорода поинтересовалась у мэра Валентина Демидова, в каком формате будут проходить уроки в школах с 1 сентября. В прошлом году за каждым классом закрепляли один кабинет, чтобы не допускать столпотворения в коридорах. Сохранится ли такая же система и в новом учебному году, рассказал мэр города.