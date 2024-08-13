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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Порывы ветра местами будут достигать 15–17 м/с.

Грозы, дожди и крепкий ветер надвигаются на Белгородскую область

13 августа 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Порывы ветра местами будут достигать 15–17 м/с.

Погода в Белгородской области останется переменчивой

У природы переменчивое настроение. На завтра синоптики из регионального управления МЧС вновь обещают непогоду: местами кратковременные дожди, сильный ветер и даже грозы. Но температуры порадуют.
Сюжет
Погода

В среду, 14 августа, погода в Белгородской области будет изменчивой. Ночью небо будет преимущественно ясным, а днём — облачным. Ночью осадков не ожидается, но днём в некоторых районах возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Ветер сменит направление на северо-западное. Ночью его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду, а днём усилится до 8–13 м/с. Местами возможны порывы ветра до 15–17 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет комфортной: ночью ожидается +8…+13 °С, а днём +20…+25 °С.

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