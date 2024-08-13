Грозы, дожди и крепкий ветер надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В среду, 14 августа, погода в Белгородской области будет изменчивой. Ночью небо будет преимущественно ясным, а днём — облачным. Ночью осадков не ожидается, но днём в некоторых районах возможны кратковременные дожди и даже грозы.
Ветер сменит направление на северо-западное. Ночью его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду, а днём усилится до 8–13 м/с. Местами возможны порывы ветра до 15–17 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет комфортной: ночью ожидается +8…+13 °С, а днём +20…+25 °С.