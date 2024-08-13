Эксперты рассказали о влиянии вырубки лесов на неожиданные изменения климата в России

Впечатляющие по своему масштабу наводнения в Тюменской, Курганской, Оренбургской областях, тропические мегаливни и ураганы в Москве и Татарстане, засуха в Поволжье и на Кубани — такие катаклизмы произошли в российских регионах с начала текущего года.