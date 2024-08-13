Эксперты рассказали о влиянии вырубки лесов на неожиданные изменения климата в России

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Как сообщает newia.ru, объемы негативных погодных явлений в России выросли на 22% относительно 2022 года. А в прошлом году количество подобных ситуаций достигло тысячи, и каждое третье такое происшествие сопровождалось серьезным уроном.
Впечатляющие по своему масштабу наводнения в Тюменской, Курганской, Оренбургской областях, тропические мегаливни и ураганы в Москве и Татарстане, засуха в Поволжье и на Кубани — такие катаклизмы произошли в российских регионах с начала текущего года.
Эксперты не могут дать никакого положительного прогноза, напротив, они считают, что негативных природных явлений будет становиться только больше. И в будущем Россия продолжит страдать от засух, обильных ливней, лесных пожаров, торнадо, смерчей.
Главной причиной таких катаклизмов стало глобальное потепление. Из-за изменения климата все чаще летом будет царить рекордная жара, а зимой — крайне низкие температуры.
Помимо этого, специалисты упоминают масштабную вырубку лесных массивов в нашей стране, которая отрицательно влияет на погоду и осадки.
Военный специалист и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин обращает внимание, что из-за уничтожения лесов климат в РФ стал резко континентальным. Все перегревается, огромные массы воздуха перемещаются из-за резкого перепада температур. Погодные аномалии происходят потому, что 90% леса на Русской равнине вырубили.
Так, Сочи все сильнее страдает от множества наводнений, бурь, оползней. А причиной для их распространения в регионе стала масштабная ликвидация реликтового леса для обустройства Олимпийского парка. Пересыхание чернозема провоцирует черные бури, крайне опасные и разрушительные для экосистем и населения.
Эксперты заявляют, что исправить ситуацию поможет высадка деревьев, однако результатов от нее придется ждать десятилетиями.