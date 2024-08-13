bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Политики продолжают обсуждать запрет названия детского шампанского

Детское шампанское под запретом? Политики хотят заменить название напитка

13 августа 2024, 11:21
Фото: 1MI

Политики продолжают обсуждать запрет названия детского шампанского

О запрете названия детского напитка разговоры среди политиков не утихают уже давно. На этот раз с такой инициативой выступил Султан Хамзаев. Подробнее о его позиции рассказали журналисты УтроNews.
Сюжет
Дети

Депутат Султан Хамзаев предложил кабмину провести мониторинг и запретить название «детское шампанское». По его мнению, напиток нужно называть по-другому, чтобы тот не «рекламировал» среди детей употребление алкогольных напитков.

«Почему нельзя называть лимонад лимонадом? Зачем обязательно использовать слово „шампанское“, которое имеет прямое отношение к определённому виду алкоголя?» — объяснил свою позицию политик.

Напомним, что разговоры о запрете названия «детское шампанское» появились ещё зимой 2023 года.

Ранее белгородские медики предупреждали, что напиток может быть вредным для детей: он содержит много калорий, а его чрезмерное употребление может привести к проблемам с весом и заболеваниям сердца.

Детское шампанское: чем опасно и почему хотят запретить название
Узнать подробнее
Читайте также:
Медики Белгородской области предостерегают от покупки детского шампанского
#Александра Склярова#Общество#Дети#Напиток#Детское шампанское
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Белгородской области - 2024
Сегодня, 10:36
Получат ли эвакуированные жители Краснояружского района единовременную выплату?
Сегодня, 09:09
Получит ли экс-вице-губернатор Константин Полежаев помилование через год службы?
Сегодня, 12:24
Уволить — целая наука: что не так в увольнении десяти директоров школ Белгорода?
Сегодня, 12:00
Небо в Белгородской области вновь стало кроваво-красным
Сегодня, 11:40
Вывески об аренде в Белгороде почему-то запретили размещать не всем
Сегодня, 09:45