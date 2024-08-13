Детское шампанское под запретом? Политики хотят заменить название напитка

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Депутат Султан Хамзаев предложил кабмину провести мониторинг и запретить название «детское шампанское». По его мнению, напиток нужно называть по-другому, чтобы тот не «рекламировал» среди детей употребление алкогольных напитков.
«Почему нельзя называть лимонад лимонадом? Зачем обязательно использовать слово „шампанское“, которое имеет прямое отношение к определённому виду алкоголя?» — объяснил свою позицию политик.
Напомним, что разговоры о запрете названия «детское шампанское» появились ещё зимой 2023 года.
Ранее белгородские медики предупреждали, что напиток может быть вредным для детей: он содержит много калорий, а его чрезмерное употребление может привести к проблемам с весом и заболеваниям сердца.