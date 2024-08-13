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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

Евгений Горожанкин

Белгородский журналист, «опознанный» на скандальном видео, рассказал свою историю

13 августа 2024, 08:02
Фото: скриншот из сюжета «9 Канала»
Евгений Горожанкин

Журналист из Старого Оскола из-за ошибки подвергся интернет-травле

В одном из напавших на пенсионера в нашумевшем видео поспешно «опознали» старооскольского журналиста Евгения Горожанкина. Несмотря на то, что отношения к делу Евгений не имел, ему стали сыпаться угрозы. «9 Канал» пообщался с журналистом и узнал, чем закончилась история с травлей.

Как рассказал Евгений Горожанкин, сообщения с угрозами и вопросами о том, действительно ли он напал на пожилого человека, начали приходить ему вечером пятницу, 9 августа. Евгений тогда не понимал, о чём говорят разгневанные пользователи и чем может обернуться ситуация, поэтому просто удалил сообщения.

Позже ему позвонил друг из США и объяснил, что произошло на самом деле.

«Он говорит: „Женя, что-то невероятное, тут вот человек, похожий на тебя, с твоими данными — в русскоязычном зарубежном сегменте. В новостях“. И тут я понял, что это не мошенники, не фейк, а какая-то сумасшедшая история происходит», — рассказывает журналист.

Поток негативных комментариев в адрес Евгения на этом не прекратился. Ему начали поступать звонки с угрозами физической расправы. Некоторые звонившие даже представлялись родственниками пострадавшего пенсионера.

Как выяснилось, один из крупных Telegram-каналов попытался определить личности людей на видео с помощью программы распознавания лиц. В результате одного из участников видео программа идентифицировала как Евгения.

«Причём начиналась она [новость] со слов: „Мы при помощи сервиса для распознавания лиц идентифицировали этого человека. Это Е. Горожанкин, директор издательского дома ‚Оскольский край‘“. Дана гиперссылка на мою личную страницу в ВК. Собственно, оттуда полетел весь этот негатив. На самом деле два года уже я эту должность не занимаю, да и издательского дома уже нет. Это совсем другая организация», — объясняет Евгений.

В зарубежные СМИ информация об обвинениях в адрес жителя Старого Оскола попала от иноагента Александра Невзорова, чья деятельность признана экстремистской на территории России. Он опубликовал непроверенные сведения в своём Telegram-канале.

Евгений Горожанкин отметил, что такой непрофессиональный подход со стороны коллег едва не заставил его разочароваться в профессии. По его мнению, сейчас СМИ в погоне за сенсацией уделяют меньше внимания проверке фактов, из-за чего могут навредить не только конкретному человеку, но и обществу в целом.

В итоге Евгений Горожанкин был вынужден обратиться в полицию с заявлением об угрозах. Ему также удалось добиться опровержения, хотя и не везде. Заваривший эту кашу Telegram-канал публично извинился перед Евгением.

Личности нападавших на пенсионера уже установлены. Ими оказались отец и сын из Москвы. Полиция возбудила против них уголовное дело.

Напомним, что мы уже писали про Евгения, когда его ошибочно приняли за одного из напавших на 87-летнего пенсионера в Москве.

Белгородский журналист получил угрозы и попал в мировые СМИ из-за ошибки в программе
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