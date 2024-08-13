Белгородский журналист, «опознанный» на скандальном видео, рассказал свою историю

«Причём начиналась она [новость] со слов: „Мы при помощи сервиса для распознавания лиц идентифицировали этого человека. Это Е. Горожанкин, директор издательского дома ‚Оскольский край‘“. Дана гиперссылка на мою личную страницу в ВК. Собственно, оттуда полетел весь этот негатив. На самом деле два года уже я эту должность не занимаю, да и издательского дома уже нет. Это совсем другая организация», — объясняет Евгений.