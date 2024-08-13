Аптеки в Белгороде изменили режим работы. Причины назвали городские власти

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Белгороде изменился режим работы аптек, утверждают горожане. Например, на остановке «Стадион» аптеки теперь закрываются в 20:00, а круглосуточные аптеки якобы переходят на дневной график работы. Сотрудники объясняют принятые меры текущей оперативной обстановкой в городе.
Местные жители посчитали, что аптекам запретили работать в ночное время суток, но официальных заявлений по этому поводу не было.
В мэрии Белгорода объяснили, что предприятия сами определяют режим работы, место размещения, вид, форму и способы торговли. А если они изменяют время работы, то размещают соответствующую информацию на своей вывеске.
Круглосуточные аптеки в городе всё ещё есть. Это, например:
Также белгородцы могут в любое время заказать лекарственные препараты с помощью интернет-сервисов с доставкой на дом. К таким сервисам относятся «Сбераптека», «Планета Здоровья», «Здравсити», Социалочка.рф, «Социальная аптека» и «Ютека», напомнили в мэрии.