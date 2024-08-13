Аптеки в Белгороде изменили режим работы. Причины назвали городские власти

Белгородцы жалуются на нехватку круглосуточных аптек

В Белгороде изменилось время работы аптек, утверждают горожане. Некоторые пункты, работающие круглосуточно, перешли на дневной режим, а другие вовсе закрываются раньше. Сотрудники объясняют это ситуацией в регионе. А что ответили в городской администрации?