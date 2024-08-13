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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Аптека

Аптеки в Белгороде изменили режим работы. Причины назвали городские власти

13 августа 2024, 14:05
Фото: 1MI
Аптека

Белгородцы жалуются на нехватку круглосуточных аптек

В Белгороде изменилось время работы аптек, утверждают горожане. Некоторые пункты, работающие круглосуточно, перешли на дневной режим, а другие вовсе закрываются раньше. Сотрудники объясняют это ситуацией в регионе. А что ответили в городской администрации?

В Белгороде изменился режим работы аптек, утверждают горожане. Например, на остановке «Стадион» аптеки теперь закрываются в 20:00, а круглосуточные аптеки якобы переходят на дневной график работы. Сотрудники объясняют принятые меры текущей оперативной обстановкой в городе.

Местные жители посчитали, что аптекам запретили работать в ночное время суток, но официальных заявлений по этому поводу не было.

В мэрии Белгорода объяснили, что предприятия сами определяют режим работы, место размещения, вид, форму и способы торговли. А если они изменяют время работы, то размещают соответствующую информацию на своей вывеске.

Круглосуточные аптеки в городе всё ещё есть. Это, например:

  • «Таблеточка» на Гражданском проспекте, 23б,
  • «Алоэ» на бульваре Юности 5б,
  • apteka.ru по адресам Королёва, 9а, Некрасова, 28б и Белгородский проспект, 65а.

Также белгородцы могут в любое время заказать лекарственные препараты с помощью интернет-сервисов с доставкой на дом. К таким сервисам относятся «Сбераптека», «Планета Здоровья», «Здравсити», Социалочка.рф, «Социальная аптека» и «Ютека», напомнили в мэрии.

За лекарством по заказу придётся ездить из Белгорода в Старый Оскол и Губкин?
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