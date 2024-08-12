Вывезли ли имущество белгородцев из Борисовского района и Шебекинского округа?

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Согласно отчёту, из закрытого для въезда села Богун-Городок Борисовского района жители выехали из 28 домов из 42. Оставшиеся не считаются жилыми либо являются дачными домиками. Помощь в вывозе имущества оказана девяти местным жителям. Все заявки отработаны. Вокруг села организовано пять контрольно-пропускных пунктов.
Что касается Шебекинского горокруга, то вещи покинувших опасные места жительства граждан не вывозились из-за обстановки.
Также из закрытых населённых пунктов с режимом ЧС выехали жители Грайворонского горокруга и Белгородского района. Большая часть белгородцев успела покинуть свои дома и вывезли имущество ещё до момента закрытия въезда, однако некоторым из них всё же понадобилась помощь в вывозе и их, и их имущества.