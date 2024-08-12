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Published Сегодня, 16:57

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Updated Сегодня, 16:59

Вывоз имущества

Вывезли ли имущество белгородцев из Борисовского района и Шебекинского округа?

12 августа 2024, 16:57
Фото: 1MI
Вывоз имущества
На оперсовещании прозвучали отчёты о ходе вывоза имущества граждан, которые покинули свои дома в населённых пунктах, въезд в которые ранее закрыли по решению оперштаба из-за усложнившейся в них обстановки. В Борисовском районе — это Богун-Городок. Из Шебекинского округа вывезти не смогли.

Согласно отчёту, из закрытого для въезда села Богун-Городок Борисовского района жители выехали из 28 домов из 42. Оставшиеся не считаются жилыми либо являются дачными домиками. Помощь в вывозе имущества оказана девяти местным жителям. Все заявки отработаны. Вокруг села организовано пять контрольно-пропускных пунктов.

Что касается Шебекинского горокруга, то вещи покинувших опасные места жительства граждан не вывозились из-за обстановки.

Также из закрытых населённых пунктов с режимом ЧС выехали жители Грайворонского горокруга и Белгородского района. Большая часть белгородцев успела покинуть свои дома и вывезли имущество ещё до момента закрытия въезда, однако некоторым из них всё же понадобилась помощь в вывозе и их, и их имущества.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Имущество#Борисовский район#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Вещи#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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