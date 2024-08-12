Вывезли ли имущество белгородцев из Борисовского района и Шебекинского округа?

Также из закрытых населённых пунктов с режимом ЧС выехали жители Грайворонского горокруга и Белгородского района. Большая часть белгородцев успела покинуть свои дома и вывезли имущество ещё до момента закрытия въезда, однако некоторым из них всё же понадобилась помощь в вывозе и их, и их имущества.