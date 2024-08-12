В России увеличили продолжительность школьных каникул

Больше всего учеников школ порадовали изменения в зимних каникулах — отдыхать дети смогут с 30 декабря этого года по 12 января 2025 года. С 24 по 31 марта 2025 года будут продолжаться весенние каникулы — тоже на день больше, чем в прошлом году. Ну, а больше всего радуются первоклашки. Им министерством просвещения страны выделены дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года.