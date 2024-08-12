В России увеличили продолжительность школьных каникул

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Изменения эти внесены с учетом производственного календаря на год, подготовленного на 2025 год Минтруда страны.
Как сообщает министерство, в этом году школьные линейки и занятия начнутся не первого, как обычно, а второго сентября. Обусловлено это тем, что 1 сентября выпадает на выходной день. Целую неделю продлятся осенние каникулы — с 28 октября по 4 ноября. Занятия в образовательных организациях страны начнутся только 5 ноября.
Больше всего учеников школ порадовали изменения в зимних каникулах — отдыхать дети смогут с 30 декабря этого года по 12 января 2025 года. С 24 по 31 марта 2025 года будут продолжаться весенние каникулы — тоже на день больше, чем в прошлом году. Ну, а больше всего радуются первоклашки. Им министерством просвещения страны выделены дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года.
Закончится учебный год 23 мая — для обучающихся по 5-дневной учебной неделе, и 24 мая — для обучающихся по по 6-дневной учебной неделе. Выпускники 9 и 11 классов закончат учебный год в зависимости от расписания экзаменов.