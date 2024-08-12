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Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Наступающий учебный год начинается 2 сентября

В России увеличили продолжительность школьных каникул

12 августа 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney
Наступающий учебный год начинается 2 сентября
На наступающий учебный год Минпросвещения РФ утвердило новый график школьных каникул. По данным ведомства, 2024-2025 учебный год начнется позже, а к каникулам прибавили дней.
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Изменения эти внесены с учетом производственного календаря на год, подготовленного на 2025 год Минтруда страны.

Как сообщает министерство, в этом году школьные линейки и занятия начнутся не первого, как обычно, а второго сентября. Обусловлено это тем, что 1 сентября выпадает на выходной день. Целую неделю продлятся осенние каникулы — с 28 октября по 4 ноября. Занятия в образовательных организациях страны начнутся только 5 ноября.

Больше всего учеников школ порадовали изменения в зимних каникулах — отдыхать дети смогут с 30 декабря этого года по 12 января 2025 года. С 24 по 31 марта 2025 года будут продолжаться весенние каникулы — тоже на день больше, чем в прошлом году. Ну, а больше всего радуются первоклашки. Им министерством просвещения страны выделены дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года.

Закончится учебный год 23 мая — для обучающихся по 5-дневной учебной неделе, и 24 мая — для обучающихся по по 6-дневной учебной неделе. Выпускники 9 и 11 классов закончат учебный год в зависимости от расписания экзаменов.

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