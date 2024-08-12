Семеро мирных жителей ранено в Белгородской области за день из-за атак ВСУ

В результате атак на Белгородскую область за минувшее воскресенье в регионе ранено семь мирных жителей. Четырёх пострадавших из-за тяжести травм пришлось госпитализировать, сейчас они проходят лечение в региональных больницах. Врачи следят за их состоянием и оказывают всю необходимую помощь.