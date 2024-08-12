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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

БПЛА атаковали несколько населённых пунктов в регионе.

Семеро мирных жителей ранено в Белгородской области за день из-за атак ВСУ

12 августа 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА атаковали несколько населённых пунктов в регионе.

В Белгородской области 13 населённых пунктов временно остались без света

Обстановка в приграничье накаляется. В результате атак есть пострадавшие, большую часть из них госпитализировали. Несколько районов в Грайворонском округе остались без света.
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Обстрел

В результате атак на Белгородскую область за минувшее воскресенье в регионе ранено семь мирных жителей. Четырёх пострадавших из-за тяжести травм пришлось госпитализировать, сейчас они проходят лечение в региональных больницах. Врачи следят за их состоянием и оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, из-за ночной атаки на Грайворонский округ 13 населённый пунктов остались без света. Речь идёт о селах Дорогощь, Мощёное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье.

Аварийные бригады приступят к восстановлению в ближайшее время, как только позволит оперативная обстановка.

Напомним, что из-за прорыва ВСУ на границе жителей Краснояружского района призвали немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться из муниципалитета.

Краснояружцев призвали срочно покинуть дома из-за атаки ВСУ на границе
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