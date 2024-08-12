Семеро мирных жителей ранено в Белгородской области за день из-за атак ВСУ

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В результате атак на Белгородскую область за минувшее воскресенье в регионе ранено семь мирных жителей. Четырёх пострадавших из-за тяжести травм пришлось госпитализировать, сейчас они проходят лечение в региональных больницах. Врачи следят за их состоянием и оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, из-за ночной атаки на Грайворонский округ 13 населённый пунктов остались без света. Речь идёт о селах Дорогощь, Мощёное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье.
Аварийные бригады приступят к восстановлению в ближайшее время, как только позволит оперативная обстановка.
Напомним, что из-за прорыва ВСУ на границе жителей Краснояружского района призвали немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться из муниципалитета.