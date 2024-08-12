РЭО: Региональные операторы возьмут на себя медотходы класса А

Глава РЭО Денис Буцаев напомнил о разделении медотходов на пять классов, каждый из которых определяется в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Это классы А, Б, В, Г, Д. Около 80 процентов медицинских отходов — это отходы класса А. Они являются безопасными и в результате попадают на объекты обращения с ТКО. В качестве примера таких отходов глава РЭО привел бахилы, медицинскую форму, перчатки, маски, мебель, канцпринадлежности, постельное белье.