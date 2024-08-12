РЭО: Региональные операторы возьмут на себя медотходы класса А

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Согласно новому закону, вопросами транспортирования медотходов класса А будут заниматься региональные операторы по обращению с ТКО. Уточняется, что к данному виду отходов относятся канцтовары, мебель и упаковка.
Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что учет и контроль медотходов будет усилен и перед тем, как направить медицинские отходы на объекты по обращению с отходами производства и потребления, необходимо провести их обезвреживание, передает 56orb.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев напомнил о разделении медотходов на пять классов, каждый из которых определяется в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Это классы А, Б, В, Г, Д. Около 80 процентов медицинских отходов — это отходы класса А. Они являются безопасными и в результате попадают на объекты обращения с ТКО. В качестве примера таких отходов глава РЭО привел бахилы, медицинскую форму, перчатки, маски, мебель, канцпринадлежности, постельное белье.
С 1 июля 2025 года медотходы класса А будут передаваться регоператорам в качестве ТКО в объеме примерно двух миллионов тонн в год. Новый закон также включает в себя требования к учету таких медицинских отходов, сказал Буцаев.
К отходам, представляющим эпидемиологическую опасность, относятся медотходы классов Б и В. Например, это инструменты, на которых остались следы крови и биологических выделений, лабораторные отходы и так далее. Данная категория медотходов должна проходить предварительное обезвреживание и обеззараживание и только после этого переходить в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.
Отходы класса Г относятся к токсикологически опасным. В их числе — фармацевтические отходы, предметы, которые содержат ртуть, а также отходы, образующиеся в результате эксплуатации оборудования.
Отходы класса Д являются радиоактивными. Их будут направлять национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.
Замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил усиление роли СанПиН, в которых будут устанавливаться требования в отношении обеззараживания отходов. По мнению Макрушина, в этих нормах могут появиться и другие положения по регулированию обращения с медотходами. При этом Роспотребнадзор останется основным ведомством, занимающимся вопросами обращения с медицинскими отходами.