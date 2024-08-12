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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Белгородцы из обстреливаемого приграничья долго ждали решения вопроса, как быть с ипотекой

Принято важное решение для белгородцев по ипотеке и кредитам, Путин его поддержал

12 августа 2024, 12:54
Фото: 1MI
Белгородцы из обстреливаемого приграничья долго ждали решения вопроса, как быть с ипотекой

Мораторий на выплату кредитов распространят на белгородское приграничье

Ситуация на приграничных территориях Белгородской области продолжает оставаться сложной. Главы регионов обсудили с президентом России новые меры поддержки для жителей, пострадавших от атак ВСУ, в частности, наложение моратория на выплаты по ипотеке.
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Жилье

В Курской области решили приостановить выплаты по ипотеке и потребительским кредитам. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Такое же решение было принято и для Белгородской области. Его поддержал президент Владимир Путин во время правительственного совещания 12 августа.

Губернатор Вячеслав Гладков также предложил списывать ипотеку, если дом разрушен из-за обстрелов. При этом людям должны предоставить новое жильё по той же программе, по которой они брали ипотеку, считает глава региона.

Кроме того, Гладков попросил проиндексировать выплаты жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах со стороны ВСУ.

Будут ли вывозить белгородцев из ещё одного района, граничащего с Курской областью?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Курская область#Жилье#Ипотека#Кредиты#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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