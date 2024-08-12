Принято важное решение для белгородцев по ипотеке и кредитам, Путин его поддержал

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Курской области решили приостановить выплаты по ипотеке и потребительским кредитам. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Такое же решение было принято и для Белгородской области. Его поддержал президент Владимир Путин во время правительственного совещания 12 августа.
Губернатор Вячеслав Гладков также предложил списывать ипотеку, если дом разрушен из-за обстрелов. При этом людям должны предоставить новое жильё по той же программе, по которой они брали ипотеку, считает глава региона.
Кроме того, Гладков попросил проиндексировать выплаты жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах со стороны ВСУ.