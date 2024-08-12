Обстрел ВСУ, проживание ВС РФ: 31 белгородское спортучреждение требует восстановления

Ранее белгородцы пожаловались на проведение восстановления жилых домов в некоторых населённых пунктах Белгородского района, т. к. строительные бригады не приезжают. Гладков заявил на это, что работники боятся выезжать на места постоянных обстрелов, однако работы снова продолжатся после стабилизации ситуации в приграничье.