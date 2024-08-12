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Posted 12 августа, 09:12

Published 12 августа, 09:12

Modified 12 августа, 09:14

Updated 12 августа, 09:14

Восстановление

Обстрел ВСУ, проживание ВС РФ: 31 белгородское спортучреждение требует восстановления

12 августа 2024, 09:12
Фото: 1MI. Восстановление

В Белгородчине при обстрелах ВСУ и дислокации ВС РФ повреждён 31 спортобъект

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Новости Белгорода
В 10 районах и горокругах Белгородской области в общей сложности пострадал 31 спортивный объект. Как заявил заместитель министра спорта региона, 11 требуют уже капитального ремонта после проживания ВС РФ. Общий ущерб на 31 объекте — более 1,6 млрд рублей.

По данным на 12 августа, количество спортивных учреждений, которые требуют восстановления, составляет 31 объект в 10 муниципальных образованиях Белгородской области.

20 пострадавших объектов подлежат восстановлению, однако оставшиеся 11 спортивных учреждений требуют уже капитального ремонта после проживания ВС РФ, уточнил первый заместитель министра спорта Белгородской области Валерий Сирюшов.

К тому же причинённый объектам ущерб предварительно оценивается в 1 млрд 662 млн 997 тыс рублей. В качестве ориентировочной суммы на восстановительные работы назвали 1 млрд 352 млн 137 тыс рублей, их которых 167 млн 976 тыс рублей предоставит Минспорта РФ.

Ранее белгородцы пожаловались на проведение восстановления жилых домов в некоторых населённых пунктах Белгородского района, т. к. строительные бригады не приезжают. Гладков заявил на это, что работники боятся выезжать на места постоянных обстрелов, однако работы снова продолжатся после стабилизации ситуации в приграничье.

«Опасаются заходить»: Гладков — о проблемах с восстановлением домов под Белгородом
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