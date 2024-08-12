МСП за счет господдержки получили свыше 15 млрд руб. для легкой промышленности

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Из этих средств 10 млрд рублей досталось малым и микропредприятиям, которым, как правило, очень сложно получить финансирование от банков, пишет РИА Новости.
В целом количество одобренных кредитов выросло на 33%, хотя объем поддержки остался на прошлогоднем уровне. Среди субъектов Федерации по объему финансирования в рамках мер господдержки лидирует Москва с 2,9 млрд рублей. Второе место досталось предпринимателям Ивановской области с 2,2 млрд рублей привлеченного финансирования, а замкнула первую тройку Московская область с 1,1 млрд рублей полученных кредитов. Далее по списку идут Алтайский край и Нижегородская область — им удалось привлечь по 0,7 млрд рублей, затем следуют Смоленская и Свердловская области, получившие по 0,69 млрд рублей кредитования.
Участие в проекте «МСП шьет» приняли свыше 200 компаний, которые получили помощь в сбыте товаров и сопровождение при выборе мер господдержки.
Задачей запущенного в начале этого года проекта «МСП шьет» стало развитие бизнеса российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметических средств. В течение полугода работы в рамках проекта состоялось два отбора на льготное размещение в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ».
12 компаний презентовали на площадке универмага собственные бренды. В их число вошли производители курток и пуховиков, женской одежды, а также украшений и разных видов косметики.
В рамках проекта был проведен акселератор индустрии моды и красоты, перед участниками которого стояла задача привлечь клиентов, оптимизировать бизнес-затраты и провести модернизацию стратегий маркетинга. В программе принял участие бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода, который начал предлагать свою продукцию на маркетплейсе Lamoda. Кроме того, брендом было открыто по 2 новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. В итоге продажи этой компании подскочили на 20%. А лаборатории косметики и аксессуаров Floremi удалось на целых 30% увеличить число заказов.