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МСП за счет господдержки получили свыше 15 млрд руб. для легкой промышленности

МСП за счет господдержки получили свыше 15 млрд руб. для легкой промышленности

12 августа 2024, 09:06
Фото: freepik
За первое полугодие 2024 года почти 15,7 млрд рублей по 900 кредитам смогли привлечь предприятия легкой промышленности на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций.

Из этих средств 10 млрд рублей досталось малым и микропредприятиям, которым, как правило, очень сложно получить финансирование от банков, пишет РИА Новости.

В целом количество одобренных кредитов выросло на 33%, хотя объем поддержки остался на прошлогоднем уровне. Среди субъектов Федерации по объему финансирования в рамках мер господдержки лидирует Москва с 2,9 млрд рублей. Второе место досталось предпринимателям Ивановской области с 2,2 млрд рублей привлеченного финансирования, а замкнула первую тройку Московская область с 1,1 млрд рублей полученных кредитов. Далее по списку идут Алтайский край и Нижегородская область — им удалось привлечь по 0,7 млрд рублей, затем следуют Смоленская и Свердловская области, получившие по 0,69 млрд рублей кредитования.

Участие в проекте «МСП шьет» приняли свыше 200 компаний, которые получили помощь в сбыте товаров и сопровождение при выборе мер господдержки.

Задачей запущенного в начале этого года проекта «МСП шьет» стало развитие бизнеса российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметических средств. В течение полугода работы в рамках проекта состоялось два отбора на льготное размещение в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ».

12 компаний презентовали на площадке универмага собственные бренды. В их число вошли производители курток и пуховиков, женской одежды, а также украшений и разных видов косметики.

В рамках проекта был проведен акселератор индустрии моды и красоты, перед участниками которого стояла задача привлечь клиентов, оптимизировать бизнес-затраты и провести модернизацию стратегий маркетинга. В программе принял участие бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода, который начал предлагать свою продукцию на маркетплейсе Lamoda. Кроме того, брендом было открыто по 2 новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. В итоге продажи этой компании подскочили на 20%. А лаборатории косметики и аксессуаров Floremi удалось на целых 30% увеличить число заказов.

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