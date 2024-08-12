МСП за счет господдержки получили свыше 15 млрд руб. для легкой промышленности

В рамках проекта был проведен акселератор индустрии моды и красоты, перед участниками которого стояла задача привлечь клиентов, оптимизировать бизнес-затраты и провести модернизацию стратегий маркетинга. В программе принял участие бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода, который начал предлагать свою продукцию на маркетплейсе Lamoda. Кроме того, брендом было открыто по 2 новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. В итоге продажи этой компании подскочили на 20%. А лаборатории косметики и аксессуаров Floremi удалось на целых 30% увеличить число заказов.