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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Где находятся пункты временного размещения для жителей Краснояружского района?

Где находятся пункты временного размещения для жителей Краснояружского района?

12 августа 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
ПВР открыты по всей Белгородской области. Вячеслав Гладков рассказал, куда можно выезжать и как узнать подробности о местах размещения.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Белгородской области выехал в Краснояружский район, где из-за активности ВСУ на границе вывозят жителей в безопасные места. Многие уезжают на своих машинах, часть из них стоит вдоль дорог.

«Большое количество машин выезжает из района, часть стоит вдоль дорог. Спрашивают, в какие ПВР выезжать. У нас давно уже развёрнуты пункты временного размещения в каждом муниципалитете — уже третий год. Можно подъезжать и в Ракитное, и в Ивнянский, и в Прохоровский район, в Яковлевский округ, Белгород, Старый Оскол, Губкин. Там есть горячая еда, постельные принадлежности. Но надеюсь, мы сможем быстро вернуться к себе домой».

Всю информацию можно получить по телефону 122. На выезде из района поставят пункты, где представители администрации, самообороны и полиции расскажут подробности.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Краснояружский район#Обстрел#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Атака ВСУ в Краснояружском районе
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