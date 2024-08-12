Где находятся пункты временного размещения для жителей Краснояружского района?

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Губернатор Белгородской области выехал в Краснояружский район, где из-за активности ВСУ на границе вывозят жителей в безопасные места. Многие уезжают на своих машинах, часть из них стоит вдоль дорог.
«Большое количество машин выезжает из района, часть стоит вдоль дорог. Спрашивают, в какие ПВР выезжать. У нас давно уже развёрнуты пункты временного размещения в каждом муниципалитете — уже третий год. Можно подъезжать и в Ракитное, и в Ивнянский, и в Прохоровский район, в Яковлевский округ, Белгород, Старый Оскол, Губкин. Там есть горячая еда, постельные принадлежности. Но надеюсь, мы сможем быстро вернуться к себе домой».
Всю информацию можно получить по телефону 122. На выезде из района поставят пункты, где представители администрации, самообороны и полиции расскажут подробности.