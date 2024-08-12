Дэвиду Копперфилду предстоит отдать 2,5 млн долларов за разгром в пентхаусе

Posted Сегодня, 20:54
Published Сегодня, 20:54
Modified Сегодня, 20:54
Updated Сегодня, 20:54
Как сообщает newia.ru, иск поступил от управляющих кондоминиума Galleria — фешенебельного здания в одном из самых богатых районов города. Они обращают внимание на то, что знаменитый иллюзионист привел в ужасное состояние свою квартиру.
В документе указано, что квартира была куплена артистом в 1997 году, а еще через год он передал право собственности на нее Sky Tower — принадлежащей ему подставной компании из Невады. Ремонт квартиры в ее нынешнем состоянии, работы по восстановлению соседних квартир и некоторых элементов дома в целом требуют расходов в размере 2,5 млн долларов.
В качестве доказательств к иску приложены фото образовавшихся дефектов стен, потолка, ванны, а также испорченного коврового покрытия. Отмечается, что запущенность квартиры и ее неприглядный вид — это не просто эстетические проблемы, а экстремальные повреждения, которые ставят под угрозу безопасность проживающих в здании жильцов. А ущерб, нанесенный водой, спровоцировал обширное разрастание плесени и грибка, которые негативно влияют и на жилье соседей.
Также указано, что владелец пентхауса сломал клапан, обслуживающий исключительно его блок, что нанесло урон общим элементам и лифтовым системам кондоминиума. Помимо этого, упоминается и прорыв бассейна на крыше в 2015 году, который затопил 30 этажей.