Дэвиду Копперфилду предстоит отдать 2,5 млн долларов за разгром в пентхаусе

В документе указано, что квартира была куплена артистом в 1997 году, а еще через год он передал право собственности на нее Sky Tower — принадлежащей ему подставной компании из Невады. Ремонт квартиры в ее нынешнем состоянии, работы по восстановлению соседних квартир и некоторых элементов дома в целом требуют расходов в размере 2,5 млн долларов.