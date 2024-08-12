Белгородский район покинули более тысячи человек: как проходит вывоз имущества?

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В конце июля въезд ограничили в села Щетиновка, Вергилёвка и хутор Валковский Белгородского района. В общей сумме населённые пункты покинули 1134 человека. Однако в Вергилёвке продолжают жить три человека. В пунктах временного размещения находится один человек оттуда и 58 человек из Щетиновки.
При этом количество опустевших домов составило 438. Это 348 домов в селе Щетиновка, 22 — в хуторе Валковский и 57 — в Вергилёвке. В Щетиновке учёт вывезенного имущества стали вести только с момента принятия решения и по дату закрытия въезда, т. к. ещё в мае местные жители самостоятельно начали вывоз при контроле обстановки теробороной.
Из хутора Валковский выехали восемь человек, т. е. одна семья, которая также самостоятельно вывезла свои вещи, когда оперативная обстановка это позволяла, поэтому учёт не потребовался. В Вергилёвке контроль перевозки контролировали сотрудники села Ясные Зори и 10 бойцов самообороны при использовании бронеавтомобилей.
Спецтехника отправлена на хранение в село Нечаевка на одну из местных ферм. Места хранения имущества организовали в Бессоновке и в ДК села Никольское.
Кроме того ещё четыре заявления поступили от жителей Щетиновки с просьбой помочь с вывозом имущества, однако, как заявила глава Белгородского района Анна Куташова, оперативная обстановка на данный момент этого сделать не позволяет.
На данный момент происходит эвакуация жителей из Краснояружского района из-за повышения активности ВСУ на границе недалеко от населённых пунктов. Сперва мирные жители попадают в распределительный пункт в Ракитном, а после людей транспортируют в ПВР на всей территории региона.