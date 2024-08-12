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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Вывоз имущества

Белгородский район покинули более тысячи человек: как проходит вывоз имущества?

12 августа 2024, 17:04
Фото: Изображение Midjourney
Вывоз имущества

Глава Белгородской района отчиталась о вывозе имущества из закрытых сёл и хутора

Ранее, по решению оперштаба, из-за ухудшения оперативной обстановки закрыли въезд на территорию 14 населённых пунктов. В Белгородском районе под ограничения въезда попали село Щетиновка, Вергилёвка и хутор Валковский.Оттуда выехало более тысячи человек, пустуют 438 домов.

В конце июля въезд ограничили в села Щетиновка, Вергилёвка и хутор Валковский Белгородского района. В общей сумме населённые пункты покинули 1134 человека. Однако в Вергилёвке продолжают жить три человека. В пунктах временного размещения находится один человек оттуда и 58 человек из Щетиновки.

При этом количество опустевших домов составило 438. Это 348 домов в селе Щетиновка, 22 — в хуторе Валковский и 57 — в Вергилёвке. В Щетиновке учёт вывезенного имущества стали вести только с момента принятия решения и по дату закрытия въезда, т. к. ещё в мае местные жители самостоятельно начали вывоз при контроле обстановки теробороной.

Вывоз имущества из ЩетиновкиВывоз имущества из Щетиновки
Вывоз имущества из Щетиновки
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Из хутора Валковский выехали восемь человек, т. е. одна семья, которая также самостоятельно вывезла свои вещи, когда оперативная обстановка это позволяла, поэтому учёт не потребовался. В Вергилёвке контроль перевозки контролировали сотрудники села Ясные Зори и 10 бойцов самообороны при использовании бронеавтомобилей.

Спецтехника отправлена на хранение в село Нечаевка на одну из местных ферм. Места хранения имущества организовали в Бессоновке и в ДК села Никольское.

Кроме того ещё четыре заявления поступили от жителей Щетиновки с просьбой помочь с вывозом имущества, однако, как заявила глава Белгородского района Анна Куташова, оперативная обстановка на данный момент этого сделать не позволяет.

На данный момент происходит эвакуация жителей из Краснояружского района из-за повышения активности ВСУ на границе недалеко от населённых пунктов. Сперва мирные жители попадают в распределительный пункт в Ракитном, а после людей транспортируют в ПВР на всей территории региона.

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