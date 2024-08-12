Белгородский район покинули более тысячи человек: как проходит вывоз имущества?

При этом количество опустевших домов составило 438. Это 348 домов в селе Щетиновка, 22 — в хуторе Валковский и 57 — в Вергилёвке. В Щетиновке учёт вывезенного имущества стали вести только с момента принятия решения и по дату закрытия въезда, т. к. ещё в мае местные жители самостоятельно начали вывоз при контроле обстановки теробороной.