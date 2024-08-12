Белгородская область сохранила прошлогодние позиции в рейтинге по качеству дорог

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Белгородская область заняла шестое место в рейтинге регионов РФ по качеству дорог: 77,3% дорог отвечали нормативам по состоянию на конец 2023 года. Плотность автодорог с твёрдым покрытием в регионе составляет 732 км на 1000 кв. км территории.
По сравнению с рейтингом прошлого года Белгородская область сохранила свои позиции. Тогда она тоже заняла шестое место. Количество качественных дорог в регионе незначительно увеличилось.
Что касается соседей Белгородской области по Центральному Черноземью, то Липецкая область заняла 23-е место, Воронежская — 38-е, Курская — 55-е, а Тамбовская — 74-е место.
В конце рейтинга по качеству дорог находятся Архангельская, Кировская, Волгоградская области, Республика Марий Эл и Амурская область. Там стандартам качества соответствует менее 35% дорог, а в Архангельской области этот показатель составляет около 15%.
Лидером по состоянию дорог является Москва. Там 97,6% качественных дорог. Сразу за столицей идут Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Челябинская область и Республика Ингушетия.
Напомним, что всего за текущий год в Белгородской области отремонтировали 11 магистралей. В частности их восстановили в Алексеевском горокруге.