Антисанитария и тараканы: родители юных белгородцев недовольны московским лагерем

Это не первый случай, когда белгородцы жалуются на условия проживания ребят в лагерях других регионов. Недавно взрослые рассказали, что их детей назвали «капризными» из-за жалоб на условия в лагере «Спутник» в Твери: в учреждении грязно и холодно, сильно сквозит, а душ размещён на улице, далеко от домиков.