Антисанитария и тараканы: родители юных белгородцев недовольны московским лагерем

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Родители детей сообщили, что в подмосковном лагере имени 28 Героев Панфиловцев — антисанитария и тараканы. Они обратились к руководству лагеря, но, по их словам, диалога не получилось.
Министерство образования Белгородской области узнало об этой ситуации и сообщило, что находится в контакте с администрацией лагеря. Сегодня в учреждении проведут дополнительную санитарную обработку.
Это не первый случай, когда белгородцы жалуются на условия проживания ребят в лагерях других регионов. Недавно взрослые рассказали, что их детей назвали «капризными» из-за жалоб на условия в лагере «Спутник» в Твери: в учреждении грязно и холодно, сильно сквозит, а душ размещён на улице, далеко от домиков.
До этого стало известно об антисанитарии в крымском лагере «Юность». Там заметили не только тараканов, но ещё и крыс. В нём же ранее произошло массовое заражение кишечной инфекцией. Тогда в ситуации пообещал разобраться губернатор Вячеслав Гладков.
В другом лагере в Крыму детей из Белгородской области угрожали избить за то, что они «из Белгорода».