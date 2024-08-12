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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Тараканы в московском лагере имени 28 Героев Панфиловцев

Антисанитария и тараканы: родители юных белгородцев недовольны московским лагерем

12 августа 2024, 14:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Тараканы в московском лагере имени 28 Героев Панфиловцев

Белгородский минобр отреагировал на жалобы об антисанитарии в детском лагере

Не опять, а снова. Ребят из Белгородской области увезли на летний отдых в московский лагерь имени 28 Героев Панфиловцев, но те пожаловались родителям на условия проживания. В лагере грязно и заметили тараканов. Региональное министерство образования сообщило, что связалось с руководством учреждения.

Родители детей сообщили, что в подмосковном лагере имени 28 Героев Панфиловцев — антисанитария и тараканы. Они обратились к руководству лагеря, но, по их словам, диалога не получилось.

Министерство образования Белгородской области узнало об этой ситуации и сообщило, что находится в контакте с администрацией лагеря. Сегодня в учреждении проведут дополнительную санитарную обработку.

Это не первый случай, когда белгородцы жалуются на условия проживания ребят в лагерях других регионов. Недавно взрослые рассказали, что их детей назвали «капризными» из-за жалоб на условия в лагере «Спутник» в Твери: в учреждении грязно и холодно, сильно сквозит, а душ размещён на улице, далеко от домиков.

До этого стало известно об антисанитарии в крымском лагере «Юность». Там заметили не только тараканов, но ещё и крыс. В нём же ранее произошло массовое заражение кишечной инфекцией. Тогда в ситуации пообещал разобраться губернатор Вячеслав Гладков.

В другом лагере в Крыму детей из Белгородской области угрожали избить за то, что они «из Белгорода».

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Лагерь#Антисанитария#Тараканы#Белгород#Министерство образования#Московская область
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