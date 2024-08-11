«Я — Курский!»: губернатор Курской области выложил обновлённый вариант хита SHAMAN'а

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Ролик, на котором певец перепел свой известный трек «Я русский», опубликовал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в личном Telegram-канале.
Видео собрано из отрезков выступлений артиста и документальных кадров, снятых за последние несколько дней в регионе: на них изображены беженцы из Суджи, машины гуманитарной помощи, спасатели, помогающие вывозить жителей из приграничья, и слова поддержки, которые ранее протранслировали на «Ростов Арене».
Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) вместо оригинальной строчки «Я — русский» поёт «Я — Курский».
Врио губернатора сопроводил публикацию словами благодарности всем, кто оказывает сейчас региону всестороннюю помощь.
Недавно SHAMAN сообщил, что перевел один миллион рублей пострадавшим от вторжения ВСУ в Курскую область, и призвал своих поклонников не оставаться безучастными.