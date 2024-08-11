«Я — Курский!»: губернатор Курской области выложил обновлённый вариант хита SHAMAN'а

Видео собрано из отрезков выступлений артиста и документальных кадров, снятых за последние несколько дней в регионе: на них изображены беженцы из Суджи, машины гуманитарной помощи, спасатели, помогающие вывозить жителей из приграничья, и слова поддержки, которые ранее протранслировали на «Ростов Арене».