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Published Сегодня, 17:44

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SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Я — Курский!»: губернатор Курской области выложил обновлённый вариант хита SHAMAN'а

11 августа 2024, 17:44
Фото: Telegram-канал «SHAMAN»
SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN задонатил миллион рублей курянам, пострадавшим от атак ВСУ

Напряжённая обстановка в Курской области сохраняется уже больше пяти дней. Врио губернатора опубликовал короткий духоподъёмный ролик, на котором певец SHAMAN перепел свой самый знаменитый трек «Я русский». В новом варианте вместо слов «Я — русский» артист поёт «Я — Курский».
Сюжет
Беженцы

Ролик, на котором певец перепел свой известный трек «Я русский», опубликовал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в личном Telegram-канале.

Видео собрано из отрезков выступлений артиста и документальных кадров, снятых за последние несколько дней в регионе: на них изображены беженцы из Суджи, машины гуманитарной помощи, спасатели, помогающие вывозить жителей из приграничья, и слова поддержки, которые ранее протранслировали на «Ростов Арене».

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) вместо оригинальной строчки «Я — русский» поёт «Я — Курский».

Врио губернатора сопроводил публикацию словами благодарности всем, кто оказывает сейчас региону всестороннюю помощь.

Недавно SHAMAN сообщил, что перевел один миллион рублей пострадавшим от вторжения ВСУ в Курскую область, и призвал своих поклонников не оставаться безучастными.

Тот самый ролик, на котором SHAMAN перепел песню «Я русский»
Видео: Telegram-канал Алексея Смирнова
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#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Курская область#Гуманитарная помощь#Беженцы#Курск
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