Утро в Белгороде началось с происшествия

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В Белгороде утром 11 августа произошла трагедия. Из реки достали тело мужчины. Труп обнаружили в месте, не предназначенном для купания.
О происшествии в МЧС сообщили в 09:10. Обстоятельства трагедии уточняются.
С начала купального сезона в Белгородской области утонули 12 человек. Так, в Корочанском районе утонул рыбак. На базе отдыха в Красной Яруге обнаружили тело мужчины.
Ещё две трагедии произошли в белгородской Пуляевке и в губкинском Шорстово. Двое мужчин утонули в Луценково Алексеевского городского округа и в селе Крапивное Яковлевского округа. В июле в Белгороде из Везёлки достали тело женщины.
Среди утонувших также есть дети. Два случая гибели произошло на необорудованных пляжах в Старом Осколе.