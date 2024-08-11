Утро в Белгороде началось с происшествия

Ещё две трагедии произошли в белгородской Пуляевке и в губкинском Шорстово. Двое мужчин утонули в Луценково Алексеевского городского округа и в селе Крапивное Яковлевского округа. В июле в Белгороде из Везёлки достали тело женщины.