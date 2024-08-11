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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В Белгороде утонул мужчина

Утро в Белгороде началось с происшествия

11 августа 2024, 07:41
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
В Белгороде утонул мужчина

В Белгороде из реки достали тело мужчины

Происшествие случилось утром 11 августа. Обстоятельства трагедии неизвестны. Однако в МЧС сообщили, что тело обнаружили в месте, не предназначенном для купания.
Сюжет
МЧС

В Белгороде утром 11 августа произошла трагедия. Из реки достали тело мужчины. Труп обнаружили в месте, не предназначенном для купания.

О происшествии в МЧС сообщили в 09:10. Обстоятельства трагедии уточняются.

С начала купального сезона в Белгородской области утонули 12 человек. Так, в Корочанском районе утонул рыбак. На базе отдыха в Красной Яруге обнаружили тело мужчины.

Ещё две трагедии произошли в белгородской Пуляевке и в губкинском Шорстово. Двое мужчин утонули в Луценково Алексеевского городского округа и в селе Крапивное Яковлевского округа. В июле в Белгороде из Везёлки достали тело женщины.

Среди утонувших также есть дети. Два случая гибели произошло на необорудованных пляжах в Старом Осколе.

«Смерть детей на вашей совести»: в Старом Осколе саботировали контроль за пляжами?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Труп#Утонул#Новости Белгорода#Белгород
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