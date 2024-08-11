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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Последствия смертельного ДТП в Ракитянском районе Белгородской области

Страшное ДТП в Белгородской области: три человека погибли, один из них — ребёнок

11 августа 2024, 10:25
Фото: УМВД России по Белгородской области
Последствия смертельного ДТП в Ракитянском районе Белгородской области

Три человека погибли в ДТП в Белгородской области

Авария произошла накануне вечером в Ракитянском районе — столкнулись Renault и Kia. Погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Вечером 10 августа в Ракитянском районе столкнулись Renault Laguna и Kia Rio. По предварительной версии ГИБДД, водитель первой иномарки не справился с управлением, что привело к ДТП на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

Три человека погибли на месте: 39-летняя водитель Kia и её пассажиры — 48-летний мужчина и 12-летняя девочка. 47-летний автомобилист, управлявший Renault, госпитализирован с политравмой.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Смертельное ДТП произошло в Белгородской области и днём ранее. 9 августа в Строителе столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл Suzuki. Погибли 26-летний водитель мотоцикла и 18-летняя пассажирка «Гранты», пострадали автомобилистка и ещё одна её пассажирка — им всем по 18 лет.

Последствия смертельного ДТП в Ракитянском районе Белгородской областиПоследствия смертельного ДТП в Ракитянском районе Белгородской области
Последствия смертельного ДТП в Ракитянском районе Белгородской областиПоследствия смертельного ДТП в Ракитянском районе Белгородской области
Последствия смертельного ДТП в Ракитянском районе Белгородской области
Фото: УМВД России по Белгородской области
Два человека погибло и два пострадало в ДТП под Белгородом с молодым водителем
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