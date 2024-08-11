Страшное ДТП в Белгородской области: три человека погибли, один из них — ребёнок

Смертельное ДТП произошло в Белгородской области и днём ранее. 9 августа в Строителе столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл Suzuki. Погибли 26-летний водитель мотоцикла и 18-летняя пассажирка «Гранты», пострадали автомобилистка и ещё одна её пассажирка — им всем по 18 лет.