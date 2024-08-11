Страшное ДТП в Белгородской области: три человека погибли, один из них — ребёнок

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Вечером 10 августа в Ракитянском районе столкнулись Renault Laguna и Kia Rio. По предварительной версии ГИБДД, водитель первой иномарки не справился с управлением, что привело к ДТП на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.
Три человека погибли на месте: 39-летняя водитель Kia и её пассажиры — 48-летний мужчина и 12-летняя девочка. 47-летний автомобилист, управлявший Renault, госпитализирован с политравмой.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Смертельное ДТП произошло в Белгородской области и днём ранее. 9 августа в Строителе столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл Suzuki. Погибли 26-летний водитель мотоцикла и 18-летняя пассажирка «Гранты», пострадали автомобилистка и ещё одна её пассажирка — им всем по 18 лет.