Белгородский журналист получил угрозы и попал в мировые СМИ из-за ошибки в программе

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Двое мужчин напали на 87-летнего пенсионера в Москве. Произошло это прямо в автобусе. Причиной стало отношение пожилого мужчины к ЧВК «Вагнер».
Один из сервисов идентификации по изображению узнал в напавшем журналиста из Старого Оскола Евгения Горожанкина. Однако это была ошибка: уже установлены те, кто выяснял отношения с пенсионером, и это был не староосколец.
Тем не менее в Сети быстро распространилась ложная информация. Горожанкин в итоге начал получать угрозы.
«Внезапно ко мне пачкой приходит много сообщений „ВКонтакте“. И они такого рода: „правда ли, что вы били старика?“; „теперь тебя и вагнеровцы не спасут“; „теперь тебе кранты“; „мы передали твои данные ВСУ“ и так далее. Я не могу понять, в чём дело. И тут мне звонит мой давний друг, который живёт в Америке, и говорит, что у них в ТГ-каналах видео, как человек, похожий на меня, заламывает старика, кричит на него, и подписано, что это я», — рассказал Горожанкин изданию «Подъём».
Горожанкин признался, что был в шоке и что не думал, что его 20-летнюю репутацию «раскатают» за один день.
Сообщается, что многие СМИ и медиа, опубликовавшие непроверенную информацию, уже дали опровержение и извинились. Вместе с тем старооскольский «9 Канал» пишет, что Горожанкин подал в полицию заявление об угрозах в свой адрес.