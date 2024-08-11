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Белгородский журналист из-за ошибки в программе подвергся травле

Белгородский журналист получил угрозы и попал в мировые СМИ из-за ошибки в программе

11 августа 2024, 14:36
Фото: «Подъём»
Белгородский журналист из-за ошибки в программе подвергся травле

Белгородца ошибочно приняли за одного из напавших на пенсионера в Москве

В Москве двое напали в автобусе на 87-летнего пенсионера: история прогремела не только в российских, но и в иностранных СМИ. Один из сервисов по распознаванию лиц ошибочно разглядел в одном из нападавших журналиста из Старого Оскола. С тех пор он начал получать угрозы, пишет «Подъём».

Двое мужчин напали на 87-летнего пенсионера в Москве. Произошло это прямо в автобусе. Причиной стало отношение пожилого мужчины к ЧВК «Вагнер».

Один из сервисов идентификации по изображению узнал в напавшем журналиста из Старого Оскола Евгения Горожанкина. Однако это была ошибка: уже установлены те, кто выяснял отношения с пенсионером, и это был не староосколец.

Тем не менее в Сети быстро распространилась ложная информация. Горожанкин в итоге начал получать угрозы.

«Внезапно ко мне пачкой приходит много сообщений „ВКонтакте“. И они такого рода: „правда ли, что вы били старика?“; „теперь тебя и вагнеровцы не спасут“; „теперь тебе кранты“; „мы передали твои данные ВСУ“ и так далее. Я не могу понять, в чём дело. И тут мне звонит мой давний друг, который живёт в Америке, и говорит, что у них в ТГ-каналах видео, как человек, похожий на меня, заламывает старика, кричит на него, и подписано, что это я», — рассказал Горожанкин изданию «Подъём».

Горожанкин признался, что был в шоке и что не думал, что его 20-летнюю репутацию «раскатают» за один день.

Сообщается, что многие СМИ и медиа, опубликовавшие непроверенную информацию, уже дали опровержение и извинились. Вместе с тем старооскольский «9 Канал» пишет, что Горожанкин подал в полицию заявление об угрозах в свой адрес.

Слева — напавший на пенсионера, справа — белгородский журналист.Слева — напавший на пенсионера, справа — белгородский журналист.
Слева — напавший на пенсионера, справа — белгородский журналист.
Фото: «Подъём»
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