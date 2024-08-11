Белгородский журналист получил угрозы и попал в мировые СМИ из-за ошибки в программе

«Внезапно ко мне пачкой приходит много сообщений „ВКонтакте“. И они такого рода: „правда ли, что вы били старика?“; „теперь тебя и вагнеровцы не спасут“; „теперь тебе кранты“; „мы передали твои данные ВСУ“ и так далее. Я не могу понять, в чём дело. И тут мне звонит мой давний друг, который живёт в Америке, и говорит, что у них в ТГ-каналах видео, как человек, похожий на меня, заламывает старика, кричит на него, и подписано, что это я», — рассказал Горожанкин изданию «Подъём».