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Posted Сегодня, 19:30

Published Сегодня, 19:30

Modified Сегодня, 19:32

Updated Сегодня, 19:32

Мирные жители, захваченные украинскими военными, вернулись к родным.

ВСУ насильственно удерживали двух белгородцев из приграничного села

10 августа 2024, 19:30
Фото: скриншот видео из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
Мирные жители, захваченные украинскими военными, вернулись к родным.

Два жителя села Пороз, которых удерживали украинские военные, вернулись домой

Вооруженные силы Украины насильственно удерживали двух мирных жителей села Пороз Грайворонского городского округа. Их, к счастью, удалось вернуть домой в целости и сохранности. Сейчас белгородцы уже встретились с родственниками.
Сюжет
ВСУ

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, захваченным жителям удалось вернуться домой. Сейчас они уже встретились со своими родными. Белгородцы целы, невредимы и чувствуют себя хорошо.

Близкие похищенных не спали всю ночь, очень переживали, но, благо, всё закончилось хорошо.

Отметим, что въезд в населённый пункт было решено закрыть в рамках ограничительных мер, связанных с проведением контртеррористической операции.

Режим КТО объявили в Белгородской и ещё нескольких областях сегодня ночью. О том, как это скажется на жизни белгородцев, мы рассказывали в недавнем материале.

В белгородское село Пороз закроют въезд в рамках ограничений КТО
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Украина#Жители#ВСУ#Приграничье#Пороз#Грайворонский округ
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