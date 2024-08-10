ВСУ насильственно удерживали двух белгородцев из приграничного села

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, захваченным жителям удалось вернуться домой. Сейчас они уже встретились со своими родными. Белгородцы целы, невредимы и чувствуют себя хорошо.
Близкие похищенных не спали всю ночь, очень переживали, но, благо, всё закончилось хорошо.
Отметим, что въезд в населённый пункт было решено закрыть в рамках ограничительных мер, связанных с проведением контртеррористической операции.
Режим КТО объявили в Белгородской и ещё нескольких областях сегодня ночью. О том, как это скажется на жизни белгородцев, мы рассказывали в недавнем материале.