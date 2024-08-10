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ВСУ насильно удерживали двоих жителей белгородского приграничья

ВСУ насильно удерживали двоих жителей белгородского приграничья

10 августа 2024, 19:19
Фото: Изображение Midjourney
Двое жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались украинскими военными. Сейчас их вернули к родным, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

Двое жителей села Пороз у границы с Украиной в Грайворонском округе насильно удерживались бойцами украинских формирований. Сегодня их живых и здоровых вернули к семьям.

С одной из семей встретился Вячеслав Гладков. Он рассказал, что родственники переживали, не спали всю ночь. На видео показали, что одним из удерживаемых был мужчина.

Ранее в сети появилось видео с украинскими военными и наёмниками из Грузии возле дома культуры в селе Пороз. Когда видео было снято, неизвестно.

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