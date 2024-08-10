ВСУ насильно удерживали двоих жителей белгородского приграничья

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Двое жителей села Пороз у границы с Украиной в Грайворонском округе насильно удерживались бойцами украинских формирований. Сегодня их живых и здоровых вернули к семьям.
С одной из семей встретился Вячеслав Гладков. Он рассказал, что родственники переживали, не спали всю ночь. На видео показали, что одним из удерживаемых был мужчина.
Ранее в сети появилось видео с украинскими военными и наёмниками из Грузии возле дома культуры в селе Пороз. Когда видео было снято, неизвестно.