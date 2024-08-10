Гладков рассказал, при каких условиях отменят режим КТО в Белгородской области

Вячеслав Гладкова рассказал, что с 10 августа в Белгородской области устанавливаются отдельные ограничения на передвижение, будут проверки документов в местах, где есть угроза совершения теракта. Подробнее о населённых пунктах, где эти ограничения введут, будут информировать власти региона.