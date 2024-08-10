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Гладков рассказал, при каких условиях отменят режим КТО в Белгородской области

Гладков рассказал, при каких условиях отменят режим КТО в Белгородской области

10 августа 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney
Ночью Национальный антитеррористический комитет России ввёл в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. Что означает ограничение на передвижение, проверки документов.

Вячеслав Гладкова рассказал, что с 10 августа в Белгородской области устанавливаются отдельные ограничения на передвижение, будут проверки документов в местах, где есть угроза совершения теракта. Подробнее о населённых пунктах, где эти ограничения введут, будут информировать власти региона.

Отменят режим КТО после нормализации обстановки в регионе. Такой режим в Белгородской области объявляли во время захода диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Грайворонского округа в марте 2023 года.

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