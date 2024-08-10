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Posted 10 августа, 19:00

Published 10 августа, 19:00

Modified 10 августа, 20:00

Updated 10 августа, 20:00

Три мирных жителя пострадали в результате последних атак на Шебекинский округ

В Шебекино загорелось здание ресторана, огонь перекинулся на соседнюю многоэтажку

10 августа 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney.

Три мирных жителя пострадали в результате последних атак на Шебекинский округ

Сюжет
Пожар
Количество пострадавших после обстрелов Шебекино увеличилось. Разные травмы получили три мирных жителя. Информация о пожарах в частном секторе подтвердилась, также загорелось здание ресторана. Огонь локализовать ещё не удалось, он охватил соседнюю многоэтажку. Часть города осталась без света.

Один мужчина с осколочным ранением груди сейчас доставляется бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Другую пострадавшую с осколочным ранением ноги везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Третий житель получил баротравму. Всю необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации мужчина отказался и дальше будет лечиться амбулаторно.

В результате двух «прилётов» загорелись два частных дома и один коммерческий объект — ресторан «Корона». Пламя с него уже перекинулось на соседнюю многоэтажку. Жильцов двух подъездов вывели на улицу, пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

Upd: очевидцы сообщили, что, по состоянию на 23:00, пожар удалось полностью ликвидировать.

Кроме того, повреждения получили фасады трёх многоквартирных домов и социальный объект, в них также выбило окна. В частном доме пробило кровлю и пострадало остекление, осколками посекло две машины.

Пострадала линия электропередач. Сейчас часть города остаётся без света. Аварийные службы займутся восстановлением после согласования с Министерством обороны РФ.

Напомним, что ранее в Шебекино пострадали ещё два мирных жителя.

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