В Белгородской области произошло два ДТП с пострадавшими

В Яковлевском горокруге в 7:45 на автодороге «Крым» 31-летний водитель «Скании R490» с полуприцепом перестраивался в соседнюю сторону и не предоставил преимущество ВАЗу 21120, управляемым 35-летней женщиной. ВАЗ съехал с дороги в кювет и перевернулся.