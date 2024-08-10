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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Белгородской области произошло два ДТП с пострадавшими

В Белгородской области произошло два ДТП с пострадавшими

10 августа 2024, 12:43
Фото: 1MI
Серьёзные аварии произошли в Белгородской области за сутки. В обоих случаях есть пострадавшие.
Сюжет
ДТП

Два серьёзных ДТП произошло в Белгородской области за сутки, одно из них смертельное в Строителе.

В Шебекино около 13:10 на Ржевском шоссе 27-летний водитель «Форд Фокуса», выезжая с парковки, не предоставил преимущество движения «Рено Симбол» с 24-летним водителем. Автомобили столкнулись, и водитель «Рено» получил травмы.

В Яковлевском горокруге в 7:45 на автодороге «Крым» 31-летний водитель «Скании R490» с полуприцепом перестраивался в соседнюю сторону и не предоставил преимущество ВАЗу 21120, управляемым 35-летней женщиной. ВАЗ съехал с дороги в кювет и перевернулся.

Женщина с травмами доставлена в больницу.

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#Алёна Мальцева#Видео#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Пострадавшие#Шебекино#Яковлевский городской округ#Автомобильная авария
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