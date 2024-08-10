В Белгородской области произошло два ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Два серьёзных ДТП произошло в Белгородской области за сутки, одно из них смертельное в Строителе.
В Шебекино около 13:10 на Ржевском шоссе 27-летний водитель «Форд Фокуса», выезжая с парковки, не предоставил преимущество движения «Рено Симбол» с 24-летним водителем. Автомобили столкнулись, и водитель «Рено» получил травмы.
В Яковлевском горокруге в 7:45 на автодороге «Крым» 31-летний водитель «Скании R490» с полуприцепом перестраивался в соседнюю сторону и не предоставил преимущество ВАЗу 21120, управляемым 35-летней женщиной. ВАЗ съехал с дороги в кювет и перевернулся.
Женщина с травмами доставлена в больницу.