Уже пятая подряд РО в Шебекино: после очередного обстрела горит частный сектор

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Ещё три раза ВСУ атаковали город Шебекино. В частном секторе жители заметили поднимающиеся столбы дыма. Местные каналы сообщают о пожаре в двух домах.
Предположительно, «прилёты» есть и в районе Маслюка. Очевидцы делятся кадрами поднимающегося облака пыли и воронки на дороге.
Также в нескольких многоэтажках пострадало остекление.
Во время написания материала пятую подряд ракетную опасность объявили в Шебекинском городском округе в 20:35. Официальной информации ещё не поступало. Пострадал ли кто-то из мирных жителей — неизвестно.
При одном из двух предыдущих обстрелов пострадал мирный житель.