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Posted Сегодня, 17:41

Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Возгорание в двух частных домах заметили после обстрела Шебекино.

Уже пятая подряд РО в Шебекино: после очередного обстрела горит частный сектор

10 августа 2024, 17:41
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»
Возгорание в двух частных домах заметили после обстрела Шебекино.

Шебекинский округ обстреляли трижды за последний час

По предварительной информации, горят два дома. Также местные заметили облако пыли в районе Маслюка. В нескольких многоквартирных домах повреждено остекление. Данные о последствиях ещё уточняются.
Сюжет
Пожар

Ещё три раза ВСУ атаковали город Шебекино. В частном секторе жители заметили поднимающиеся столбы дыма. Местные каналы сообщают о пожаре в двух домах.

Предположительно, «прилёты» есть и в районе Маслюка. Очевидцы делятся кадрами поднимающегося облака пыли и воронки на дороге.

Также в нескольких многоэтажках пострадало остекление.

Во время написания материала пятую подряд ракетную опасность объявили в Шебекинском городском округе в 20:35. Официальной информации ещё не поступало. Пострадал ли кто-то из мирных жителей — неизвестно.

При одном из двух предыдущих обстрелов пострадал мирный житель.

Последствия в ШебекиноПоследствия в Шебекино
Последствия в ШебекиноПоследствия в Шебекино
Последствия в ШебекиноПоследствия в Шебекино
Последствия в ШебекиноПоследствия в Шебекино
Последствия в Шебекино
Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Пожар#Дым#ВСУ#Ракетная опасность
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