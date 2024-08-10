Машина и частный дом попали под атаки дронов в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области. Пострадавших нет.
В селе Нечаевка Белгородского района беспилотник атаковал припаркованный у сельхозпредприятия легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено.
В хуторе Климовое Борисовского района дрон атаковал частный дом. В результате атаки выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад.
Напомним, что сегодня ночью из-за угрозы диверсий Национальный антитеррористический комитет объявил о введении в Белгородской области режима контртеррористической операции.