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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

Машина и частный дом попали под атаки дронов в Белгородской области

Машина и частный дом попали под атаки дронов в Белгородской области

10 августа 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
Белгородский и Борисовский районы попали под атаки беспилотников ВСУ. Пострадавших нет, последствия выявили у сельхозпредприятия и в частном доме.
Сюжет
ВСУ

ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области. Пострадавших нет.

В селе Нечаевка Белгородского района беспилотник атаковал припаркованный у сельхозпредприятия легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено.

В хуторе Климовое Борисовского района дрон атаковал частный дом. В результате атаки выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад.

Напомним, что сегодня ночью из-за угрозы диверсий Национальный антитеррористический комитет объявил о введении в Белгородской области режима контртеррористической операции.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Частный дом#ВСУ#Сельхозпредприятие#Дроны#Режим контртеррористической операции#Национальный антитеррористический комитет
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